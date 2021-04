Álvaro Valles: "Queremos quedar lo más arriba posible"

Álvaro Valles analizó el partido de este fin de semana ante el Espanyol y la actualidad del equipo. El guardameta de la UD Las Palmas señaló que “el equipo debe salir a ganar como cada domingo y jugarle de tú a tú al Espanyol. Se ha demostrado que podemos plantarle cara a cualquier equipo de la categoría. Lo que queremos es quedar lo más arriba posible".

En relación a su momento de forma, el portero del equipo amarillo indicó que "durante la temporada he ido de menos a más, ganando más confianza. Las cosas me están saliendo bien y hay que seguir sin bajar el ritmo y mejorando cada día. Al final la confianza hace mucho y por suerte están saliendo las cosas lo mejor posible. No sé si estaré en el mejor momento de mi carrera, tengo mucha confianza en mí y mis compañeros también me dan esa seguridad. Intento salir cada domingo para hacerlo lo mejor posible”.

Sobre el técnico del conjunto grancanario Pepe Mel, Valles afirmó que “tanto mis compañeros como yo estamos encantados con el entrenador, esperamos que siga. Por mí estaría encantando de que se produzca su renovación”. El encuentro entre el Espanyol y la UD Las Palmas se disputa este sábado, a las 17.15 horas, correspondiente a la jornada 36 de la temporada actual.