Álex Domínguez: "Lo afronto con muchísima ilusión porque es mi primer derbi"

Álex Domínguez comenzó afirmando que "lo afronto con muchísima ilusión porque es mi primer derbi. La respuesta de la afición es espectacular y con su granito de arena intentaremos conseguir la victoria para darle una gran alegría”.

Auguró que: "Va a ser un gran partido. El rival conlleva lo que conlleva, al ser un derbi, pero nosotros nos centraremos en hacer las cosas bien”.

Con respecto al último partido celebrado: "La salida al Levante era muy complicada. Puntuar siempre es muy bueno. La liga es muy apretada y es primordial no perder. Mis primeras acciones en los partidos las he hecho fáciles para ganar confianza. El equipo demuestra ser superior en casi todos los partidos disputados”.

Álex también tuvo palabras de ánimo y recuerdo para Valles: "No es agradable entrar a jugar por una lesión de un compañero. Esta es la cara menos agradable del fútbol. Le mando un abrazo y esperemos que se recupere lo antes posible".

De cara al derbi: "Hay motivación extra pero serán tres puntos más y nuestra afición nos llevará en volandas. La dinámica no es la mejor pero partimos desde cero y lo haremos lo mejor posible. No se trata de una revancha. El pasado ya no cuenta y nos centramos en el presente. Este partido no decidirá nada pero ojalá nos lo podamos llevar”, concluyó.