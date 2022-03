Alberto Moleiro atendió a los medios de comunicación de forma telemática, en la previa del partido ante el Real Valladolid. “Vamos a darlo todo para intentar alcanzar la promoción. Vamos a ir partido a partido y vamos a empezar por Valladolid. El equipo está bien y estamos entrenando bien, vamos a Valladolid a buscar que la dinámica cambie”.

La UD Las Palmas llega a Valladolid con varias bajas. “Rafa Mujica está tranquilo. Fue un lance del partido que no controlas y ya está. Tenemos plantilla y jugadores para suplir a los que faltan, nadie es imprescindible. Tenemos que quitarnos la presión del ascenso de la mochila e ir partido a partido”. Cuestionado por su posición en el campo y los aspectos a mejorar, apuntó “me siento más cómodo en la mediapunta, pero el míster me pone en banda con bastante libertad para meterme por dentro. Soy muy joven y tengo cosas que mejorar como tener más tranquilidad en los últimos metros”.

Alberto Moleiro se perderá el partido ante el Leganés al ser llamado por la selección. “Quiero estar en todos los partidos de la UD y de la selección. Me gustaría estar en los dos sitios a la vez. Me perderé el partido de Leganés, pero a la vez es un orgullo que me llame la selección y estoy seguro de que el compañero que entre por mi lo hará bien”.

“Tenemos una plantilla con mucho talento. Tenemos que apretar un poquito más todos porque no nos da con lo que estamos haciendo. Estamos convencidos de que lo vamos hacer. Y si hay algo que tengo claro es que quiero jugar, el tema de la ficha me da igual”, concluyó.

El pormetedor jugador tinerfeño reconoció estar contento por la trayectoria del CD Tenerife, "por el hecho de ser un equipo canario", y confirmó que han vivido una semana dura tras la derrota y que "nos dijimos las cosas a la cara tras la derrota del pasado sábado",.