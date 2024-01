Alberto Moleiro: "El equipo está haciendo buenos partidos y debemos seguir jugando de esta manera"

El jugador de la UD Las Palmas Alberto Moleiro no piensa en un futuro a corto plazo fuera del equipo amarillo, con el que tiene contrato hasta 2026 y donde está "muy contento", después de un buen estreno en la máxima categoría del fútbol español, pese a haber sufrido dos lesiones.

El atacante tinerfeño, cuya cláusula de rescisión de contrato es de 60 millones de euros ahora que el equipo isleño milita en Primera, ha asegurado este jueves en rueda de prensa que está centrado únicamente en el partido del próximo sábado en Madrid ante el Rayo Vallecano.



"El Rayo será un rival difícil y más en su campo, que es pequeño y donde la afición aprieta bastante, somos conscientes de ello, pero debemos ir a proponer nuestro fútbol, estar juntos cuando no tengamos el balón e intentar sacar los tres puntos", ha declarado.

Moleiro ha afirmado que se encuentra al cien por cien físicamente después de la lesión de hombro que sufrió en el partido contra el Cádiz, y de la que se recuperó acortando los plazos previstos: "Tengo que llevar un vendaje por si hay otra caída o algún choque, pero estoy bien".



En su estreno en Primera División, el jugador tinerfeño ha notado que, con respecto a Segunda, "hay más espacios y quizá los rivales aprietan un poco menos, puedes jugar un poco más libre, pero también hay más talento y nivel". Y entre los aspectos del juego a mejorar le gustaría "llegar con más presencia al área, tirar más a puerta y meter más goles".



Moleiro ha reconocido que se entiende muy bien en el campo con su paisano Kirian Rodríguez y le haría muy feliz que el capitán del equipo amarillo fuese llamado por la selección española. "Es verdad que hace tiempo que no hay jugadores de la UD Las Palmas en las convocatorias, la próxima será en marzo y ojalá haya, pero lo que decida el seleccionador será lo correcto", ha indicado.



Con respecto a su presencia en la lista previa para los Juegos Olímpicos de París 2024, el jugador tinerfeño, internacional sub'21, tampoco ha querido profundizar en el tema, aunque espera estar en la relación definitiva de Santi Denia para la cita del próximo verano.