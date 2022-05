Alba Spugnini, jugadora del Rocasa Gran Canaria: "Es importante salir concentradas como lo hicimos aquí"

Alba Spugnini habló sobre la final ante el Málaga de la EHF European Cup. La jugadora del Rocasa Gran Canaria señaló que "afrontamos el partido con muchas ganas. Aquí tuvimos la suerte de tener al público, lo conseguimos meter en el partido y nosotras salimos muy concentradas y nos llevamos esa renta de 4 goles. Vamos a tener la suerte de tener esa renta allí, pero no es definitiva. Lo afrontamos con mucha ilusión y muchas ganas".



Además, Spugnini indicó que "es importante salir concentradas como salimos aquí. Sabemos que no vamos a tener a nuestra gente, pero el trabajo está ahí y haremos lo que tenemos que hacer".



También afirmó la jugadora del conjunto teldense que "la clave en nuestro juego siempre es defender y correr. El otro día estuvimos muy bien en defensa, pero también considero lo que son las pérdidas de balón y estar bien de cara a portería, que es lo que nos ha estado fallando. Llego con muchas ganas. Creo que la única final que he jugado aquí ha sido la de una Supercopa, y en esta voy con muchas ganas y mucha ilusión".