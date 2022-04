Alba Spugnini, jugadora del Rocasa Gran Canaria: "Hemos salido muy concentradas"

Alba Spugnini analizó la victoria (34-27) ante el Galychanka y la clasificación para disputar la final de la EHF European Cup. La jugadora del Rocasa Gran Canaria señaló que "he visto el partido muy bien. Hemos salido muy concentradas, algo que allí nos faltó un poco. Hemos minimizado las pérdidas de balón y al final se ha visto reflejado. Hemos defendido, hemos corrido y hemos ganado”.



Además, Spugnini indicó que “desde dentro yo he disfrutado mucho el partido. Es verdad que el público nos ha llevado en volandas a ganar, a disputar la final, y lo he disfrutado como una niña pequeña”. La jugadora del equipo teldense afirmó que “hemos disfrutado con el pabellón lleno porque nos han ayudado mucho para conseguir la victoria”.