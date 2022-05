Agotadas las entradas para el partido de la UD Las Palmas ante el Real Oviedo

Ya no quedan entradas a la venta para el sábado. La Unión Deportiva Las Palmas ha colgado el cartel de no hay entradas para el trascendental partido ante el Real Oviedo. La venta de entradas, con promociones, que comenzó el pasado lunes ha colgado en la tarde de hoy el 'no hay entradas', algo inédito en la historia del club a 72 horas del partido.

La entidad amarilla activó dos promociones para este partido, el sacar una entrada por abonado al 50%, además de la entrada gratuita de los menores de 16 años que fueran equipados con una camiseta Hummel, promoción que no estará activa dado que ya se ha completado el aforo del Estadio Gran Canaria.