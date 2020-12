Acuerdo entre CB Gran Canaria y Jacob Wiley para la suspensión temporal de su contrato

El Club Baloncesto Gran Canaria y Jacob Wiley han llegado a un acuerdo que permitirá al jugador estadounidense recuperarse en su país natal de las consecuencias del COVID-19, virus contraído hace unas semanas con la expedición de Macedonia del Norte. El club le desea la mejor de las suertes en su recuperación física y anímica, deseando que esta se produzca lo antes posible, y aguardando su pronta reincorporación a la dinámica amarilla.

