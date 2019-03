Tiempo de lectura: 2



Devastación, caos, miseria, pobreza, indigencia, saqueos... no hay adjetivo para calificar la situación que viven a diario los venezolanos. Ingrid de Orihuela utiliza este seudónimo ante el terror que le produce que pueda ser localizada, incluso no se atreve a decir a que barrio llamamos de Caracas, asegura que agentes de inteligencia que sólo obedecen al "usurpador Maduro" pinchan los teléfonos de los barrios cercanos al centro de la ciudad para "ubicar y detectar" llamadas al exterior con la intención de intervenir conversaciones telefónicas.

NO HA VUELTO LA LUZ

Ingrid nos asegura que todavía hay escasez de fluido eléctrico, reconoce que la luz llega pero "a ratos" y cuando se activa la potencia es tal que la subida de tensión estalla los transformadores y cualquier equipo electrónico "a mi me explotó el microondas,", advierte de que el régimen de Nicolás Maduro ha eliminado la señal de Antena 3 dejando sólo las operadores de televisión que hablan de Juan Guaidó como el autoproclamado presidente, cuando realmente quien nombró a Guaidó fue la Asamblea Nacional por lo tanto es el "unico y verdadero presidente de Venezuela"

No sólo hay falta de electricidad tambié hay escasez de agua y en los barrios más marginales se van al río donde desembocan todas las aguas residuales de la ciudad para calmar la sed "pronto tendremos a ciudadanos con graves transtornos gastrointestinales que no tendrán medicina porque también hay falta de avasto de productos farmacológicos" Ingrid también destaca las muertes que se ha producido en los hospitales debido a la falta de electricidad no se atreve a decir un número determinado de personas que han perdido la vida pero nos asegura que conoce de cerca el caso de personas que no han podido operarse o "dializarse"

LAS PROTESTAS SE DISPERSAN CON GASES LACRIMÓGENOS

Las caceroladas organizadas durante el gran apagón han sido ahuyentadas con gases lacrimógenos "usan gas pimienta que forman una nube de polvo que no sólo no deja ver sino que deja secuelas graves en ojos y vías respiratorias" Ingrid nos dice que vive en un piso alto y hasta su vivienda ha llegado estos gases tóxicos.

Finalmente pide ayuda y reclama que nadie olvide por el infierno que pasan los venezolanos que con Maduro están "muriendo en vida"