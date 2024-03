Fundación Loro Parque destaca la importancia de la cría de aves en la preservación de las especies

en COPE Canarias Mayer Trujillo en Canarias embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque nuestro espacio de Loro Parque con el amigo Rafa Zamora Director Científico Loro Parque Fundación Rafa cómo estás buenos días saludos desde la laguna a fresquito con este fresquito porque algunos les viene bien criadores porque en el tallo tiene y cuando tiene nieve ellos emocionan y empieza el celo porque igual que en Nueva Zelanda cuando no está en este fresco digamos alpino cuando yo pueda entrar porque es un animal adaptado al frío o sea que aquí están ahora mismo están contentísimos aparte de que le ponemos nieve de vez en cuando del Pingüi Nario para son recrecimiento pero ahora eso momento y está viendo como su cortejo que algo soberbio espectacular el frío el calor ajeno realmente si realmente lo de los activa oye Rafa vamos a hablar hoy de la importancia de la cría de aves en la preservación de las especies sean ustedes en estos son unos fuera de serie S crepes por qué es importante la cría al mercado ilegal al mercado furtivo que existe en el planeta Tierra que siempre cada vez hay más demanda los humanos en la Tierra cada vez somos más y la demanda de tener animales cerca de las personas a contestar todavía en las poblaciones que están alejadas de la ciudad que no tienen contacto con supermercados ni con nada parecido pues todos tienen pues un monito un lorito es algo habitual lo que pasa que en estas tribus sostenible los animales cuando ya crecen pues vuela naturaleza y el juego nada el coger otro animal acompañándolos están están con ellos para tirarlos al medio y luego venderlo lo que esto provoca pues un problema en los animales los animales capturados sufren realmente el primer periodo y muchos fallecen si no tienen los conocimientos para para mantenerlos bien entonces realmente en la conservación porque la captura ilegal y aparte tenemos el conocimiento importante de cada tipo de animal para llegar a tiempo una preservación de la especie hace falta en el medio natural faltan ejemplares no podemos llegar a última hora con el caso de la vaquita qué es un tipo de cetáceos en conocer el manejo es fundamental para la conservación una idea pues elevada son 1000 y pico pichoncitos y ya vamos con unos 30.000 es loros que han nacido aquí en Tenerife en las Islas Canarias la mayoría en peligro de extinción y gracias a lo cual hemos podido salvar a 12 peces de 12 12 de la inminente extinción qué es visitas dominar al dedillo el procedimiento de cría totalmente programa de hecho tenemos proyectos por ejemplo en la selva mexicana en un proyecto en donde podemos dar de comer al tercer piso de las miradas a 40 metros de altura en un árbol y suplementarios la comida del más pequeñito que siempre se suele morir o esparto de los depredadores algo propio de la biología pero cuando la especie está amenazada los biólogos e súbeme arriba le dan de comer un poquito de más pequeño y los padres pueden sacar a los tres adelante aumentando el número de pichones eso solo se puede hacer porque nosotros conocemos qué tipo de dieta dieta especializadas para esa edad y sabemos a mí el crecimiento de los animales la incubación son tantos tantos datos en los valores sanguíneos todo eso lo hacemos aquí en España en Islas Canarias en Tenerife en Loro Parque has hablado en otras ocasiones a lo mejor alguien podría decir bueno una vez conozcan la cría de una especie de loro pues ya todo lo demás son iguales pero cada especie tiene su su historia no sí sí bueno tenemos que hacer 22 días en los otros los medianos las cacatúas y vamos hablando ahí de 28 días o un mes de acción y tenemos loros grandes muy primitivos de Madagascar por ejemplo el loro de Barça que loro muy muy muy raros negro de hecho ejercicio oscuro este tiene ninguna acción de solo 16 a 18 días solo saber es solo saber cuándo va a eclosionar el huevo es parte del trabajo de campo que hacen nuestros proyectos en la naturaleza en África en Oceanía en Sudamérica necesitan esos datos que no podemos dar inmediatamente monitorizar en remoto estos proyectos tiene una fuerza increíble frente a otros trabajos que se han hecho en el pasa que nosotros sabemos lo que realmente hace falta en cada en cada proyecto es importante cuál es el loro más difícil de criar Rafa pues mira que hemos creado especies Pinto en la naturaleza como el guacamayo de Spix quizás uno de los más difíciles que nos enfrentamos en su día pero guacamayo de Lear ahora mismo sigo seguimos siendo referencia a nivel mundial porque bueno aquí se ha ido 42 ejemplares y de todo el programa de cría que ya son bastantes entidades las que estamos asesorando todavía no he llegado a ese nivel nuestro porque es un loro complicado por la que tiene le hemos cogido el tranquillo pero tuvimos que aprenderlo y eso nos ha llevado pues muchos años de trabajo desde el año 2006 que estamos trabajando con esa especie pero luego tenemos ahora están tan niños que son del tamaño del índice de una mano lo sé son muy delicados en el trabajo olorosos Triano que nunca pensamos que fuéramos a criar tanto y aquí se han dado muy bien pero que tienen una complejidad que comen hasta el día un néctar que hay que llegamos fabricar y producirá diario entonces son protocolos muy específicos y con él para eso contamos con un equipo muy importante que el equipo de Loro Parque parque fundación que iban muchos años décadas trabajando con loro y gente de aquí de Tenerife que de todas partes del mundo por la mayoría son tiene el sueño de aquí del Valle de La Orotava que están en nuestros equipos conocen a la perfección cómo trabajar con estos protocolos que hemos establecido la fiesta no cuando están detrás de la cría y no sale no sale no sale hasta que dan con la tecla cuando llegue se punto me imagino la fiesta que ahora no es regocijo para nosotros porque es como vamos pasando nos vamos enamorando siempre me pregunta si sé cuál es el loro que más te gusta y bueno nosotros nos vamos enamorando de distintas especies que la necesitas no podemos con todas porque son 350 especies y subespecies las que tenemos pero todos los años nos vamos enamorando de tres o cuatro que son las que nos aplicamos para ver el misterio porque se de otros centros de cría porque no porque no huevos todo eso lo vamos haciendo con el tiempo y hay que tener en cuenta que hay especies que maduran a partir de los 10 años 11 años para empezar a hacer ciclo vital entonces claro necesitamos muchos años para poder tener éxito completo con especie que no solo el nacimiento luego hay que tengo que pasar el transcurso de los años para que se hacen adultos y varios periodos críticos en donde el animal cambia es pasan una adolescencia que hay que entenderla también y no es fácil entonces todo eso tiene que ir en un protocolo que hemos ido fabricando poco a poco y todavía nos quedan especies un trabajo infinito y más que vendrán oye una pregunta aquí que me hace un oyente que a ver si se la puedes aclarar dice 17 que sí de estas especies que ustedes querían si se pueden comprar hablaba porque todas las especies más comerciales digamos pues los periquitos las amazonas las cacatúas ninfas de todas las eso todo eso que se produce en podemos extender el comercio especializado y esto es lo que el efecto tan potente que tiene sobre los mercados ilegales porque la gente puede tener una mascota o un animal de cría con todas sus animales con ocasiones solo entes es mayor que el valor del pájaro y nosotros lo que hacemos es tener un mercado sano estable en Europa a nivel internacional con todas las especies más comunes y tratamos que las más raras se hagan comunes también y la gente puede acceder a estos animales que no está haciendo la pregunta que dónde a dónde va yendo a comprar el loro del que estamos hablando centro especializado que hay aquí en Canarias que hay muchos centros que son muy buenos tiendas de animales buenas es que me dijiste ellos y pedir un animal de Loro Parque fundación que va con su anilla con su microchip con su documentación y ellos inmediatamente contacte con nosotros y piden digamos en Lora la carta que a veces no lo tenemos que esperar a lo mejor hasta un año a veces para la gente por el loro que se adaptará a las condiciones que ellos tienen y entonces se consigue especies pero pidiendo eso que sea de Loro Parque Fundación qué es lo más pero que no se puede comprar directamente el Loro Parque sino que hay en una tienda especializada no Rafa particular que quiere que va a comprar una sola vez pero todos los que son miembros tienen también el acceso a comprar ejemplar en nuestras instalaciones oye pues nada Rafa me alegro de que estés disfrutando del fresquito también en el Puerto de la Cruz en el Valle de La Orotava y que esa nieve en El Teide pues estoy promocionando a muchos loros a pare sé que vaya todo bien Rafa un abrazo fuerte muchas gracias director científico del Loro Parque fundación con Fundación Loro Parque Herrera en COPE Canarias Mayer Trujillo