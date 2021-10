Deportes en Cope Más Gran Canaria 22 de octubre con Juan Francisco Cruz, con lo último de la UD Las Palmas

hola qué tal en la villa de qué hablaron muchísimo de la semana anterior 2000 de Gran Canaria lugar de culto lugar de peregrinación patrimonio histórico-artístico de maravilla y además está de moda porque el pasado jueves tú vuelves dónde moda sostenible inspiración mi ángel de la tarde comprar buenas tardes igualmente nos hemos aplazado todas las actividades pero esta es la primera la primera semana que dedicamos al ciclismo y estamos encantados de cómo se está desarrollando y entre esta tarde y mañana de esta semana de ciclismo recibido tenemos personal formado a través de ciclonorte aterore qué es la el club organizador del evento junto con el Ayuntamiento para recibir a para para enseñarles un poco lo que es la el mundo de la bicicleta que creo que ella está resurgiendo muchísimo pero hay que volver a intentarlo el día que tenemos en Gran Canaria en Zurbano tendremos equipación de los niños de terror que de comodidad y todavía le van a tener el apoyo del Ayuntamiento para este tipo de actividades el mundo del deporte y también como educación como herramienta para hacer deporte pero también para los ejércitos evidentemente un medio de transporte que da más está cotizando al alza los últimos tiempos también hay lo que queremos utilizar además en medio ambiental para el año que viene que va a incorporar en la semana del ciclismo y como por ejemplo yo creo que esta semana va a incentivar está aparte aparte de que está claro que la familia lo tiene lo tienen que incentivar pero creo que meterlos dentro de lo que es la educación en los colegios va a ser que los niños vean esta herramienta yo creo que la tienen que ver primero cómo come algo divertido y después ya como medio de transporte también una posición dentro de lo que es el deporte también en en Teror teníamos que ir al de motos en domingo que lo tengo que venir una zona exterior del municipio muchísimo en la que fue en el mes de julio mejorando y toda la los errores que hayamos tenido lo vamos corriendo adaptándonos a la normalidad y yo creo que ahora si nos adaptamos a esta parte de la mandrágora será mucho más fácil concejala con nosotros porque así un poquito Deportiva Las Palmas por ejemplo de Las Palmas a pillar por el terror que seguramente será también está el tanto la pregunta de recordar que efectivamente va a servir para reconciliarse con el medio ambiente con la naturaleza aunque coronavirus medidas en concreto sobre medida de los niveles se puede hacer todo con público a la está claro que la mascarilla la vamos a tener que continuar este este martes tenemos con un centro una carrera solidaria en Osorio por ejemplo para recaudar fondos para la palma se va a ser la entrada medida de un aforo limitado y vamos a seguir en esta línea yo creo que no podemos parar el deporte y las actividades al aire libre y vamos a continuar con el lo próximo que tenemos lo del colegio que lo dejamos la semana que viene y ya hay algo también para noviembre de halterofilia qué es otro club que tenemos aquí en Teror que seguramente tendremos algo algo fuerte de deporte para la semana del ciclismo de la bicicleta en Theron en la guía de la tarde hasta las 21 estaremos con todas las actividades del ciclismo invitar a todos los clientes para que se pasen por aquí tenemos una tarde muy divertida y yo creo que gratificante para todos familiar creo que vengan a Teror familia por cierto concejala tiene que ser la Virgen del Pino iba a decir Santa Rita pero pero bueno casi imposible pero que ejerce su influencia positiva porque mañana en principio está previsto lluvia todavía hay tiempo para que la cosa cambie no cambie cuando ya está Tania motivados para una prueba a tener que suspender la porque haya lluvia vamos a intentar que salga y que y que no es muy intensa tampoco última cuestión concejala del Ayuntamiento y se más que la Consejería deportes también también implica y el deporte en el colegio deporte escolar el deporte base fundamental para los niños con los niños les hacemos una gasolinera zona en la zona de las rutas circulares que tenemos ya habilitadas en el Ayuntamiento y hacemos deporte el único al aire libre y todo eso lo volveremos activar ahora desde Teledeporte los técnicos de hablaremos con Sergio Llanes también con Yeray Rodríguez dale las gracias al Ayuntamiento de Teror en este caso la concejala de deporte porque tengo que hacer un día extraordinario aquí en Teror Jorge mejorarle por aquí cerquita en la plaza de Teror con buena comida con buena de vida de verdad que siempre da gusto venir a Teror y no solo efectivamente como lugar de culto y deberás atravesar el teléfono es el presente sino también tiene qué deporte en esta semana de ciclismo Laura Quintana para cogerlos aquí en la jornada de hoy porque siempre tengo que enterar cuando quieran hay que estar continuamente muchas gracias José nada todo el camino 14:10 y seguimos en directo con la semana del ciclismo interior enciende la que me has conseguido única en el mercado innovación total y con la frescura de siempre toda la vida quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar restaurante terraza embarcadero en el muelle deportivo es tu mejor opción sábado llevamos en Clínica Dental Huelva Canarias el mejor tributo a Queen del mundo Dios Salve a la Reina 29 de octubre Gran Canaria está haciendo otro se le llama a Juanfran predicar con el ejemplo no solo blablabla con Raquel y después llevarlo a la práctica de la cultura ciclista y hemos querido llegar a los colegios de toda la mañana con lo difícil que ganarte por así decirlo el corazón de un niño cómo se encaja el ciclismo en un niño enseñando una bicicleta con los niños que no tengo una bicicleta en la casa de casi todo el mundo la realidad de hoy tener que morir en la bicicleta porque es un medio totalmente transporte todo totalmente esto es así que vamos a tener que pasar por ello porque ahora es el momento porque yo momentos puntuales voy a salir a dar una vuelta con los amigos igual la cojo una vez cada 6 meses que la bicicleta se ha puesto parte de una canción de tu cuerpo no inculcar esta cultura ciclista como medio transporte como deporte porque aquí en Canarias hay pruebas como Fudenas que va a ser la próxima semana y la verdad que no que tengas una tarde a correr tienes que tener un presupuesto para tener tu bicicleta al día y no es fácil eso lo sabemos pues dentro de diez esta enseñanza pues tendremos muchísimo más practicantes de este deporte y hablaremos con él de Teror el mantenimiento bicicleta repuesto de mantener la bicicleta ya veremos con el Jorge a aprender mucho pero en el coordinador una semana como hasta cuánto tiempo lleva más de 6 meses y claro todo esto no sería posible sin gran equipo de trabajo humano que siempre nos apoya todas las iniciativas que tenemos y con ganas Sergio después de lo que ha sido el confinamiento después de lo que se ve la pantalla y no tengo ganas de volver a la semana adiós repercusión que decía pretendido por el baloncesto el fútbol que no ha tenido el público y estos y se ha visto más mata niño por la respuesta sería la comida si fuera pues la verdad que sí todos los niños que hemos llegado los colegios a través de nuestros monitores lo que no pues la verdad que tanto trabajo seis meses para Claudia cadenas artículos vamos para otro momento como toda la vida el niño cuando pasan los años vale si puedes alguna si hay una labor súper importante en las carreras ciclistas se retoman las de carretera porque en una carrera profesional a tú no lo veas ha hecho un montón de triquiñuelas que hacer los deportes ahora mecánico 360 bicicleta todos los días había rayos de la Vuelta a España solidaria evidentemente los fondos que se recauden van a ser vigilado a los afectados por la erupción del volcán de La Palma como no podía ser de otra manera con más de 300 inscritos vas a emplear la lista de inscritos no te pareció parte sí la verdad que nos pasó el año pasado que cubrieron todas las plazas que tenemos previstas y que habíamos solicitado a tráfico y este año pues pues tiene todos los visos de convertirse en la prueba solidaria ciclista más importante de Canarias de la historia puesto el día 5 martes marcha cicloturista solidaria el pino 2021 y como siempre que preguntar porque muchas veces damos por sentado que la gente está de lo que estamos hablando que es Cicloturismo en otro caso un pelotón de trescientas personas con total seguridad el cortado por Guardia Civil con los servicios médicos y a tu ritmo es lo más importante todo está abierto a la participación de todo el tenga 10 años no tenga 60 así que espero un coche también participó en la modalidad descenso entonces para un ciclista como tú encima en Teror semana no que estarás en tu salsa no organizan muchas carreras hemos conseguido traer un campeonato de España descenso canario un campeonato de España de España de Enduro y es un orgullo formar parte de pues mira como bien dices nosotros fuimos los pioneros en Canarias en traer una prueba enduro hicimos la primera edición en 2012 y en 2018 fructificó con el primer campeonato de España historia Canarias el enduro para que la gente lo comprenda es como un rally de coche pero en bicicleta tienes distintos tramos cronometrados y vas con el mismo nombre que forman la fuerza agustito se son pruebas sí la verdad que es muy diferente marca seguridad gente complicada de gestionarlo todo de logística y voluntarios habrá que hablamos de forma física porque antes cuando tengo una pregunta queríamos saber si alguna vez alguna carrera pregunta Tenerife verdad lo de los 70 guapas las pedazo de piernas que tiene que ser piernas se hace uno con esas piernas y entenderte también se trabaja el gimnasio pregunto o es simplemente de la de la dureza de este deporte y pon entrenamiento al ciclismo y bueno también es verdad que hay gente que tiene su trabajo los esprines yo creo que ninguna yo he tenido van elecciones que me lo que la competición ya no me importa tanto sino el disfrutar con mis amigos de la competición y sobre todo carreras y a pasarlo bien y a los más pequeños es esa misma motivación que tenemos nosotros para personas amplio para cada montaña todo lo que en la parte de relax con el tema de la carretera claro se miran preferido de cada uno de ustedes de oro y de siempre que se parecen para mí y para mí fue un referente y fue bueno pues un fan de él hasta que se me pasó ya después él me tiene bastante completo o la verdad que igual te puede quedar una contrarreloj ganar el Tour de Francia ganando por 2 minutos no le contaré lo que te quedan solo en la montaña e para mí a día de hoy y ya se verá si recogen eh pues le puede hacer sombra y Yeray para ir a nivel internacional siempre un correo a Xavier australiano qué lástima bastante siempre hay alguien allí de terror que siempre yo creo que me ha inculcado a mí los valores de trabajar mucho en el circuito de mountain bike que sea más de Trujillo que un correo para mí el profesional es que tuve la oportunidad de ir a correr el Mundial master a Andorra descenso y la verdad que fue una experiencia inimaginable con un par de amigos y lo pasamos genial al final a lo de menos disfrutamos de la experiencia y el resto de comunidades de la provincia es una gran potencia creo que es la segunda tercera potencia de de ciclismo de de España y actualmente tenemos un corredor de Tenerife bastante bueno trae una tapa pero no al principio sino al final bueno por lo que se escucha por ahí para traer al menos tres cuatro etapas a Canarias y poder finalizar la Vuelta a España es la del Pico de las Nieves por ejemplo primera categoría especial de buena yo creo que también para la vuelta te interesaría la foto del Canarias mira la clasificatoria para los mundiales de enduro aquí en Teror coronavirus la pandemia y tengo que parar primero vente para 2023 estamos trabajando de nuevo en puedes traer una profesional pero realmente que nos promete una contrarreloj individual y se cogen los 32 mejores tiempos con esos 32 mejores tiempos hacen enfrentamientos de cuatro en cuatro corredores octavos final aparte de por así decirlo más espectaculares porque bueno ya se va a tener cobra y ya de tú a tú aunque los chicos también ya se vienen dando se vienen dando desde chicos porque la ubicación de este club siempre ha sido el formar una corredores tengo que decir que de hace 3 años o sea que hemos abierto la posibilidad de tener correcta detenemos a 20 niños de Teror corriendo no recuerdo ningún esta participación en el gusanillo Yeray de entrar para allá por el año tarde encuentras una zona con dificultad para partir cuando después ya conocía a Sergio este año y ya conoce a su hermano también Raúl que es el presidente del club aprender poco a poco vamos hablando de que se cómo se conquista el corazón de un niño otra vez la bicicleta había que formar esa pregunta a tu casa con tus amigos en el deporte me gusta ver a salir del colegio y por la tarde con la concejala colora Quintana la importancia del deporte en concreto desde que Le Creuset sí o no vente vente por los valores que tú no vas a una carrera y escuchas una palabra más alta que la otra siempre ves a los niños concentrados en su carrera en esta López el sacrificio de todo el entrenamiento del mes reflejado una carrera y se pueden algún deporte y sobre todo Sergio ya hace bastante tiempo del confinamiento y por fortuna esta pandemia va acabar pronto no quiero exagerar pero entiendo que todavía hay algo de naturaleza totalmente los corredores que están federados en ciclismo podían salir de la casa 2 horas sin problema ninguno con tu bicicleta fue un alivio para muchísimas personas en España tener una bicicleta en tu casa efectivamente para para lo que a partir de las 3:45 tendremos la carrera de escuela hasta las 17 son las 5 categorías que se disputan a partir de lo que se hacía antaño y hemos recuperado pero bueno yo no se encuentra en el mejor momento para quedar últimos toques la escuela alrededor de la iglesia de las calles aledañas Eliminator es prácticamente igual pero con el añadido del auditorio y ya el urbano pues ya nos vamos de madre y comemos toda la parte alta del mundo pero bueno entrenar ustedes diariamente una zona en la que tenemos habitualmente para el año que viene a los inversores próximamente y cambia a varios municipios y por eso no que tengo que trabajar con bastante antelación por tema de permisos vía Cabildo y Ayuntamiento porque el año no tiene por qué la organización tenemos cinco pruebas de largo el Canarias en 500 pruebas de diagnóstico tienes que tener más algún apoyo de patrocinadores y te dan el tiempo para que pueda y poco más disfruta la carrera contacto algún teléfono para el padre que quiere poner a su hijo el padre que quiere en redes sociales también en la página web de ciclismo canario.es que la página web de la Federación Canaria pues tienen todos los datos de todos los clubes realmente de Canarias y quien quiera animarse a esta familia pues las puertas también lógicamente para dinamizar lo que es Teror una prueba como la de mañana que no solo los participantes sino también a los familiares a mucha gente que lo quiera ver y la amistad también el casco de Teror o el consumo restaurante la facturación espléndida Sevilla hay que contarlo muchos muchos están los mismos colores que son verde y blanco pues yo ya este fin de semana que seguro no toda la semana y concreto mañana que seguro que va a ser qué estás haciendo cómo le decimos también a la concejala y que sea una mañana estar aquí con nosotros gracias a ustedes #sum41 de la tarde esta semana del deporte informado el instituto de Deportes de Deportes del Cabildo de Gran Canaria a la muela gran deportista de la hora que Centro Integral de especialidades neurológicas hospital hola soy Carla Suárez y quiero felicitar a COPE Gran Canaria por estos 50 gracias por la compañía que brinda la isla y espero que cumplas muchos más este fin de semana Cristina tiene un plan desde las 10 hasta las 2 quiero contarte las mejores historias emocionarme contigo contigo en COPE la mejor aventura primera ley contra el desperdicio alimentario cómo nos puede afectar que salga adelante para echarse las manos a la cabeza para que te hagas una idea cada español día habíamos a la basura restaurante lo normal es que sobre poca comida de un afectado supermercados celebran contar con un espacio en el que se explica por qué sube la carne de vacuno qué papel jugaba la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea con Yeray Rodríguez ciclista no el martes como hoy arrancamos por la mañana la entrega de todos los qué centro comercial está mañana estamos trabajando en aquí en la plaza de Canarias con todo el montaje de la zona de estar ahí me está que cuando realmente ya empieza empieza a doler ya ya era lo que va a pasar mañana por la noche especialmente la mañana calentamientos para el banco de corredores kilómetros a las 8 tenemos el recorrido que tanto por la zona portuaria de este año de la capital como bueno pues porque ayer también le valía como Presidente Alvear y por supuesto la renovada para tener que entrar en meta y disfrutar un poco del logro conseguido seguro con mucho que bueno este año canciones el número de participantes de nuestra normalmente 4000 corredores hemos cambiado ahora en la zona de la plaza de Canarias una zona mucho mucho más habilitado para que cuando entremos en los cajones la entrega mucho más espacio bueno y de alguna forma el Roto metro noticias que empiezan la plaza de Canarias y por dónde va a ir lo que va a hacer la carrera de la jornada de mañana zona nueva del acuario para verla porque al primo de todas las zonas del parque Santa Catalina subiremos a la naval en esta rotonda incorporando por la Gran Canaria por la autovía dónde para que hay mucho un abrazo igualmente Daniel González te deje evento con night run Las Palmas de Gran Canaria tenemos que hablar también Jorge de hockey hierba en la jornada de hoy un deporte Juanfran me ha llamado desconocido tenemos que dar del Taburiente femenino que mañana tiene en casa con una de las mejores jugadoras del mundo la defensa Agustín agosto Dani que ya no se me escucha Agustín tardes que tener el cartel me coinciden así de esa manera yo acá viene con muchas ganas y mucha energía para poder aportarle un plus al equipo así que bueno venimos bien se te puede decir eso contenta pero bueno todavía nos queda un poquito por delante así que con muchas ganas de seguir y bueno tener buenos resultados para no estar ni hablar ahora que tuvimos un arranque bastante feo por así decirlo creo que teníamos un poco dinero y vas por el debut pero bueno tenía que estar de esta manera que mejor que bueno de sacarte todo al principio por ahí tener de esa primera derrota para después de encararlo lo que vino de la mejor manera para ver última jornada teniendo en cuenta que esas cuatro victorias tres han sido en gran canaria la Ciudad Deportiva de Siete Palmas bueno eso creo que nuestro cuerpo técnico está haciendo un gran trabajo estamos entrenando en la semana como corresponde a tope la verdad analizando los otros equipos pero creo que sobre todo como hicimos recién haber perdido el primer partido nos hizo darnos cuenta de que fue la mente por por desesperación y no hacerle caso por ahí el entrenador y continuar con lo que estaba planteado y bueno aprender a tener paciencia pero lo más importante es que la abuela no yo entré a la portería hay que seguir por el mismo camino creo que estamos demostrando que somos un equipo fuerte que tiene una herencia qué formas tienen los equipos fue de tal manera nosotras seguimos por nuestro camino y creo que eso es lo más importante aferrarse a lo que a lo que a uno le sale y ya lo he pisado así que creo que eso fue la clave y sigue siendo la clave de nuestro éxito un compromiso importante delicado en el campo del Sanse Complutense promociones semana y exactamente tenemos con finde intenso de doble fecha por suerte nos toca el primer partido que a nuestro parecer es el más duro el día sábado así que bueno con la cabeza un poco en esto y bueno después nos sorprendió Carlos para el domingo en el te ha costado la verdad que sí estoy contenta porque tengo gente activadas de mi país pero más la verdad que la gente del Equipo en Acción del club divina y me refiero ni la mejor manera así que hoy amén de que me iba a adaptar si tengo gente encender el al lado mío que nos abra el whatsapp estaba hablando con una con una delantera hablamos unas mejores jugadoras del mundo pero que juegue yo también te podría dar más aun siendo la hora que nació antes de meter gol son pocas no así que bueno contenta también por tener esas posibilidades así parece más personales prima lo que con el objetivo de hija claro es verdad lo primero es mucho por ahora falta mucho para eso obviamente que no te voy a negar que soy una música competitiva y siempre quiero más pero bueno primero terminar de la mejor manera la primera vuelta y ahora poder meternos o mantener este este lugar en el que estamos para poder jugar la Copa de la Reina de la reina llegar lo más nada por favor muchas gracias norte pues era Agustina lo que hacerle el próximo fin de semana Deportiva Las Palmas de Gran Canaria por las actividades para jóvenes este fin de semana Cristina tiene un plan desde las 10 hasta las 2 quiero contarte y las mejores historias emocionar contigo informado 3 minutos para las 3 de la tarde seguimos para comprar grandes contratiempos para mí especialmente el de Jonathan Viera porque perderá el genio de la lámpara maravillosa durante 4 semanas Peñaranda posiblemente más pero parece que va a poder estar uno de los bichos de la Deportiva Las Palmas dicho entre comillas bien y sean un programa para demostrar aquello que decían con Miriam Conejero cuenta Maikel mesa que juega un partido que a las 5 vamos a ver pero creo que hasta tenemos pendientes el domingo se lo contaremos por cierto el partido de las 20 de las 7:30 en Gran Canaria del partido de la duodécima jornada de liga en cuanto a la segunda división del fútbol español bueno alguien me dijo el otro día muy acertadamente que carga está para ganarle a los que le tiene que ganar y para perder contra los secretos verde es decir qué equipo está por dentro pero bueno que lo que sucedió hoy a partir de las 19:30 en la linterna Manolo auténtico mañana por supuesto mañana día tiene que venir la parte técnica y a Marcelo cordobés y también a Marta Ortega hoy por fin de semana hasta luego chao YouTube