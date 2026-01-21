turismo
Adeje acude a FITUR como uno de los destinos turísticos de referencia a nivel nacional e internacional
José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde del municipio, calificó al turista nacional como "buen cliente" y reconoció que han conseguido "dejar de ser un destino estacional"
Redacción COPE Canarias
Canarias - Publicado el
1 min lectura8:02 min escucha
"Nuestra red ferroviaria, y en especial la alta velocidad, que se vendió como un emblema de eficiencia y modernidad, está hoy cuestionada"
Pilar G. Muñiz
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h