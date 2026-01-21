COPE
Podcasts
Canarias
Canarias

turismo

Adeje acude a FITUR como uno de los destinos turísticos de referencia a nivel nacional e internacional

José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde del municipio, calificó al turista nacional como "buen cliente" y reconoció que han conseguido "dejar de ser un destino estacional"

fraga fitur
00:00
Descargar

Entrevista a José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje, en FITUR

Redacción COPE Canarias

Canarias - Publicado el

1 min lectura8:02 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

4:00H | 20 ENE 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking