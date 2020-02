Javi Rozada se despide del Real Oviedo

Javi Rozada se ha despedido de los periodistas tras la reunión en el Carlos Tartiere, en la que le han comunicado su destitución como entrenador del Real Oviedo. "Gracias por todo. Mañana me despediré en El Requexón. Gracias por el trato. Me habéis respetado siempre. No ha sido fácil la situación. Pasaron muchas cosas, hubo mucho desgaste. Con el nuevo entrenador, lo mejor es hablar de fútbol, el equipo lo necesita. Cuando se empezó a hablar de muchas cosas, el equipo se cayó. Los resultados no salen y lo acepto. El equipo ganó dos partidos de diez", ha explicado.