Un youtuber valenciano se come tres kilos de fabada asturiana

Era un reto, y lo ha llevado a cabo: comerse tres kilos de fabada, es el deseo que ha cumplido un "youtuber" valenciano que se autodefine como "comedor profesional". Este youtuber valenciano, que ha colgado el vídeo en su canal de Youtu be, se engullía los tres kilos del plato típico del Principado en un restaurante asturiano de El Prat de Llobregat, en Barcelona. En este restaurante se cocinaron los tres kilos de la preciada vianda que, después de pesarlos, se sirvieron en dos ollas de barro. El protagonista de tal hazaña decía que "lo veo un placer absoluto", antes de comenzar el desafío. Poco a poco, Joe Burguerchallenge fue comienzo todo lo que le habían puesto en la mesa, es más, no contento con ello, cogió pan y rebaño el caldo que quedaba en las perolas. Pero la cosa no quedó ahí, porque remató la faena comiéndose una ración de tarta queso de postre, dicen que algunos postres sirven para facilitar la digestión, no sabemos si fue el caso. Lo que sí sabemos es que este valiente pasó una noche de aupa porque aseguró no poder moverse en toda la noche y beberse gran cantidad de agua debido a la sequedad que tenía en la boca, además de empezar a notar flatulencias, como él mismo decía.

Este youtuber es muy conocido por hacer frente a retos gastronómicos: hamburguesas gigantes, pizzas como ruedas de camiones o bocadillos que pesan kilos. También ha participado y ganado varios concursos de comer, al estilo americano. En este restaurante catalán donde devoró los tres kilos de fabada, hace unos meses logró comerse un cachopo de casi tres kilos de peso, para ser exactos, 2,75 kilos, un reto que también logró. Si se recupera de este último reto, cosa que deseamos, seguro que acometerá otros retos gastronómicos, ¿porque no comerse otros tres kilos de cocido asturiano, de berzas?, y regados con unas botellas de buena sidra asturiana.