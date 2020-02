Yohanna, la 'profe' de defensa personal de mujeres con discapacidad

"Estar allí con ellas, ayudarles a reconocer izquierda, derecha, delante y detrás, que sepan quitar la mano de alguien si les tocan, jugar con ellas para que lo entiendan, es algo muy bonito". Es lo que dice Yohanna Alonso, agente de la Comandancia de la Guardia Civil en Huelva, que ha recibido una de las distinciones nacionales que reciben las mujeres policía de la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local.

Es de Gijón, pero tuvo que dejar la ciudad por motivos personales cuando era pequeña. Su periplo la ha llevado a Huelva, pero viaja por toda España para ayudar a mujeres que lo necesitan. Yohanna es campeona del mundo de muay thai -un arte marcial y deporte de contacto extremo que se desarrolla de pie por medio de golpes con técnicas combinadas de manos, pies, rodillas y codos- y aprovecha su conocimiento para dar clases de defensa personal.

Sus alumnas son, en muchas ocasiones, víctimas de violencia de género; pero ha ampliado sus clases a niños y niñas y su último reto ha sido enseñar a defenderse a mujeres con discapacidad: "Al principio, tenía miedo de cómo enfrentarme a la situación. No sabía qué hacer con ellas, porque hay mujeres con un mayor grado de discapacidad; pero las cuidadoras me dijeron que no les tratase de forma diferente, y así fue", explica Yohanna.

Más gestos solidarios

Esta agente gijonesa de la Guardia Civil está comprometida con otras causas, además de la lucha contra la violencia de género. "Siempre que se puede, intento ayudar, hacer cosas bonitas", cuenta. Yohanna ha vivido de cerca el cáncer y también ayuda lo que puede a las asociaciones que están cerca de los enfermos: "Calendarios benéficos, jornadas de puertas abiertas... Lo que sea. Tengo mi trabajo y si Dios quiere, nunca me va a faltar, asi que si con todas estas actividades se puede recaudar dinero para buenas causas, bienvenido es".