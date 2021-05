Vuelven la visitas a la Catedral de Oviedo

Después de más de seis meses, la Catedral de Oviedo vuelve a abrir sus puertas a los visitantes. Desde las diez de la mañana de este lunes, algún que otro peregrino comenzaba a entrar en el templo recibidos por una sonrisa de los trabajadores que han vuelto a sus puestos después de muchos meses de ERTE. Era una de las principales preocupaciones del Deán Benito Gallego, recuperar a los nueve trabajadores que día a día conforman la familia en la Catedral en la recepción y acompañamiento de las visitas guiadas. Tenemos urgencia de que volvieran a trabajar y al menos mantener el nivel de visitas que tuvimos durante los meses de julio, agosto y septiembre, porque en octubre, las visitas ya bajaron bastante, señala del Deán.





Los horarios de las visitas serán los de un mayo normal para ampliar una hora más durante los meses de verano. Hay restricciones para los grupos en Cámara Santa, que no sean grupos de personas de más de quince y que no se paren demasiado en la estancia, con lo que una vez fuera se las darán las explicac iones oportunas. Benito Gallego comenta que había muchas ganas de retomar las visitas, y si se me permite la expresión, también necesidad.





Por otro lado, las visitas de los abonados a la Torre comenzarán a partir del próximo mes de noviembre, también en grupos cerrados de no más de quince personas y acompañados. Previamente, se acometerán las obras de restauración de la Torre, obras en la parte baja para reforzar la seguridad y también en el campanario. Visitas que se podrán realizar también en diciembre, enero y febrero. El Deán de la Catedral de Oviedo recuerda las restricciones diarias durante la celebración de los oficios; la ocupación de los bancos ha pasado de unas diez personas a no más de cuatro para mantene las distancias de seguridad.