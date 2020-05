Vuelve la zona azul a Asturias

La desescalada va devolviendo, poco a poco, la normalidad a Asturias. Este viernes, Gijón y Oviedo han vuelto a cobrar por aparcar la zona azul y por utilizar el autobús urbanos. Ambas ciudades habían anulado el cobro en el inicio del estado de alarma.

En la capital asturiana, recomiendan el uso el pago a través de la aplicación del teléfono móvil para evitar el contacto con los parquímetros. Si se hace en efectivo, el importe deberá ser exacto, puesto que los conductores no devolverán cambio. Además, el Ayuntamiento de Oviedo ha adquirido mamparas protectoras para mantener la distancia entre el conductor y los usuarios.

En Gijón, aunque también estaba previsto que este viernes comenzase el cobro de la ORA, los controladores están realizando una labor informativa y las sanciones a quienes no paguen por aparcar en la zona azul no empezarán hasta el lunes. ¿El motivo? Evitar discriminaciones con quienes no se hayan enterado del cambio en la situación y sobre todo, que después de varias semanas fuera de funcionamiento, la puesta a punto de los parquímetros está dando más problemas de los esperados.

EMTUSA sí ha empezado a cobrar el billete de autobús urbano, aunque solo se acepta a través de tarjeta de transporte o ciudadana (es lo recomendable) o con el importe exacto si es en efectivo. EMTUSA recomienda a sus viajeros, además, que ocupen los asientos junto a la ventana.