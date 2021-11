Vuelve con fuerza la Cátedra Leonard Cohen

El año pasado y debido a la pandemia no se pudo celebrar, pero esta segunda edición de Encohentros que organiza la Cátedra Leonard Cohen, vuelve con más fuerza. Toda la semana que viene, de lunes a domingo, el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, el Teatro Filarmónica, el Auditorio Principe Felipe y la sala La Salvaje acogerán talleres, proyecciones de cine, conferencias y, por supuesto, actuaciones de cantautores entre los que se encuentran Cristina Rosenvinge, Pablo Moro, Maria del Mar Bonet o Amancio Prada, entre otros.

El objetivo de la Cátedra honra su objetivo principal contribuyendo al conocimiento, investigación y difusión de la vida y obra de Leonard Cohen mediante la celebración de un concierto internacional, punto de encuentro para los investigadores españoles y extranjeros. También se dedica al otro eje fundamental de la Cátedra, la canción, y en este caso sobre la canción de autor, que se aborda en toda su amplitud, con especial atención a la sólida tradición de este tipo de canción en España y en el ámbito hispanoamericano. Así, la Cátedra se convierte en el eje y catalizador de estudios sobre la creación de canciones. El formato del #cohencongreso es presencial, aunque algunas comunicaciones y conferencias se realizarán de forma virtual. Todas las intervenciones se grabarán, de manera que el congerso se colgará una vez finalizado en el canal You Tube de la Cátedra Leonard Cohen para que cualquier persona tenga acceso al contenido. Las participaciones dedicadas a Leonard Cohen se colgarán, además traducidas al español y al inglés. Colaboran investigadores de distintas universidades españolas, como la Complutense de Madrid, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Valladolid, además universidades de fuera de España como la Sherbrooke de Canadá, la University of Antwerp de Bélgica, la Universidade Estadual de Londrina de Brasilia, la Universidad de Uruguay, la Universidad de Mar del Plata, de Argentina y la University of Turku de Finlandia.