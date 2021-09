Vox pide a PP, Cs y Foro que no acudan a negociar la reforma del Estatuto

El portavoz parlamentario de Vox, Ignacio Blanco, ha pedido a los grupos del PP, Ciudadanos y Foro que no acudan a la reunión que el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha convocado este jueves para iniciar el proceso de reforma del estatuto, que abre la puerta a la oficialidad del asturiano, porque la negociación que propone es una "farsa".

"Plantea un diálogo y luego hará lo que le da la gana. Es una locura abrir ese melón ahora mismo", ha dicho en rueda de prensa el dirigente de Vox, único partido que no está invitado a ese encuentro. Blanco, que ha señalado, no obstante, que si se hubiese cursado esa invitación su partido no acudiría, y ha enviado hoy una petición de reunión a los grupos de centro derecha donde les pedirá que no vayan a la cita del jueves con el jefe del Ejecutivo regional.

A su juicio, es una "falta de respeto" abrir una negociación para abordar la reforma del Estatuto "sin haber planteado si es necesario" al resto de fuerzas políticas. "Es una mera imposición", ha reiterado antes de sostener, además, que abrir la puerta a la oficialidad del asturiano es "contraproducente" y "no existe una demanda social" que sostenga este extremo, dado que solo la apoyan "grupos minoritarios".

En su comparecencia, el portavoz de Vox ha añadido que el Estatuto "no representa" a Asturias, al tener una vigencia de cuatro décadas, mientras que la historia del Principado cuenta con "miles de años". "No soluciona los problemas de los asturianos. Al revés, los agrava", ha apuntado Blanco.

Actualmente, apoyan la oficialidad del asturiano26 de los 45 diputados, lo que suman los votos del PSOE, Podemos IU -uno menos de los necesarios- mientras que rechazan esta reforma los 17 diputados de PP, Ciudadanos y Vox. La postura de Foro se encuentra dividida con cada uno de sus diputados adscritos a las dos corrientes en que se ha dividido el partido, dado que Pedro Leal, al que la dirección le ha expulsado, aunque sigue formando parte de su grupo parlamentario, mantiene su rechazo, y el portavoz y secretario general de la formación, Adrián Pumares, ha señalado ya que a título personal la apoya y que trasladará el debate sobre esta cuestión a la Junta Directiva.