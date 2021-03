Vox considera un éxito la resolución del TC sobre el asturiano

Vox considera un "éxito" la resolución del Tribunal Constitucional sobre el asturiano ya que, según el presidente de la formación en Asturias, Ignacio Blanco, la Mesa de la Junta General del Principado está obligada ahora a establecer un mecanismo para que los diputados puedan entender todo lo que se dice en las comisiones o el pleno del parlamento autonómico.



El presidente y portavoz parlamentario de Vox, Ignacio Blanco, y el diputado en el Congreso por Asturias, José María Figaredo, han ofrecido una rueda de prensa en el parlamento asturiano a raíz de que la semana pasada el Tribunal Constitucional desestimara su recurso contra la reforma del Reglamento de la Junta General para permitir el uso del asturiano en la Cámara por cualquier compareciente.



La sentencia señala que dicho precepto no regula su cooficialidad, sino que únicamente reconoce determinados efectos en el seno del parlamento e indica que permitir que cualquier compareciente use indistintamente el asturiano o el castellano no tiene como resultado la atribución de los efectos propios de la oficialidad a una lengua propia como medio normal de comunicación ante todos los poderes públicos.



En cuanto al segundo motivo de impugnación esgrimido por Vox, relativo a la imposibilidad de ejercer sus funciones por parte de los diputados que no entiendan las intervenciones en bable, el Constitucional considera que queda salvada en la medida en que el Reglamento de la Junta atribuye a la Mesa la potestad de adoptar las medidas oportunas para que el desconocimiento del bable no suponga un obstáculo para el ejercicio de sus labores de debate y control.



Tras asegurar que respetan, pero no comparten el criterio del Constitucional, Blanco ha incidido en que esta sentencia les deja "en el punto de partida" que motivó la presentación de este recurso ya que si mañana, en un pleno o una comisión de la Junta General no entiende una intervención en asturiano "va a tener que suspenderse porque no hay un mecanismo alternativo para respetar el equilibrio entre el uso del bable y el entendimiento de los parlamentarios", informa EFE.



Blanco, que ya ha anunciado que Vox no participará en las negociaciones que deban llevarse a cabo para que la Mesa establezca un mecanismo que garantice que todos los diputados entiendan lo que se dice en el hemiciclo, ha recordado que ellos ya plantearon que los diputados que quisieran intervenir en "asturiano, bable, fala, astur-gallego o lo que sea" llevaran una copia traducida al español.



Tras culpar a Podemos de que no se pudiese materializar dicho acuerdo, "porque en su día actuó de mala fe y apostó por un uso indiscriminado", Blanco ha advertido que cualquier solución que se proponga no debe llevar aparejada un aumento de los gastos del parlamento.



Figaredo, por su parte, ha acusado al Ejecutivo de Adrián Barbón de buscar la "cooficialidad de tapadillo y por la puerta de atrás" sin respetar las garantías establecidas.



Sobre esta cuestión, Blanco ha asegurado que si esta cuestión quiere decidirse "por un puñado de diputados" sin que haya un referendo de por medio para consultar a la población si quiere que el asturiano sea una lengua oficial, volverán a acudir al Constitucional. EFE