El socialista Juan Luis Rodríguez-Vigil, presidente del Principado entre 1991 y 1993, ha advertido hoy de que proceder a la declaración del asturiano como lengua oficial sin contar con el consenso del PP abocará a esta región a una "discordia civil durante decenios" y que, aunque se trate de vender de partida como un modelo de oficialidad amable, será un modelo "impuesto y duro de verdad" en una sociedad que no lo habla.



Rodríguez-Vigil ha hecho estas declaraciones momentos antes de plasmar su nombre en una mesa de recogida de firmas contra la reforma estatutaria instalada por la Plataforma contra la Cooficialidad en una céntrica calle de Oviedo, a escasa distancia de las sedes regionales de Vox y Ciudadanos.



En un momento en el que el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha iniciado los contactos con distintos partidos para avanzar en la reforma del Estatuto de Autonomía que permita la cooficalidad del asturiano y del eonaviego, Rodríguez-Vigil ha asegurado que los motivos que le han llevado a sumarse a la iniciativa de esta plataforma son los mismos que desde 1976 han llevado a los socialista a oponerse "a este disparate"



"Apoyo a la plataforma porque este es un tema ciudadano y me da igual que esté Vox, vax, bux o San Pedro bendito", ha señalado a los medios de comunicación en un momento en el que se encontraban junto a él y a la mesa de recogida de firmas el diputado de Vox en el Congreso por Asturias, José María Figaredo, y la portavoz de esta formación en el ayuntamiento de Oviedo, Cristina Coto.



Rodríguez-Vigil ha insistido en que no es partidario de una "imposición a la trágala, con un mercadeo lamentable" y ha subrayado que siempre se ha pretendido que el consenso rija en la normativa esencial del Principado, es decir, que cualquier reforma que se haga del Estatuto de Autonomía goce del mismo grado de consenso tenía el anterior.



Aunque ha dicho que está "muy bien" que el avance hacia la oficialidad se haya recogido en la ponencia del último congreso socialista, el expresidente autonómico ha incidido en que lo que hay que lograr es "el máximo consenso antes de imponerlo" y que ya ha avisado en el seno del PSOE que este es "un tema peligroso porque puede tener enfrente a muchísima gente en Asturias que no quiere que le impongan una lengua que no se habla".



Tras señalar que desconoce en qué consiste el modelo amable de oficialidad que se plantea desde la Federación Socialista Asturiana, ha señalado que lo que sí tiene claro como jurista es que "los derechos que se establecen en una norma los jueces tienen que aplicarlos, aunque se tengan que tapar la nariz".



Ante la posibilidad de que se esté intentando retrasar la reforma estatutaria y la oficialidad, ha señalado que ojalá sea así "porque significaría que la prudencia y el respeto a la ciudadanía se va imponiendo".



En su opinión, para conocer el grado de respaldo que hay en torno al bable, mejor que una encuesta sería poner a la gente en fila desde Oviedo hasta Grado y ver cuántos de ellos lo hablan, o hacer un referéndum "porque es la manera de expresar el máximo consenso".



"AquÍ el que quiera hablar bable que lo hable, no hay nadie que se lo impida, pero pudiendo mandar toda suerte de escritos a las administraciones públicas en bable, según permite la ley, sólo el 0,1 por ciento de los asturianos lo ha hecho, lo cual demuestra claramente cuál es la realidad lingüística de la región", ha concluido. EFE