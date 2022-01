La víctima de la 'manada' de Oviedo vuelve a dar plantón en los juzgados

La jueza de Instrucción 4 de Oviedo ha suspendido este lunes, ante la incomparecencia de la joven, la declaración prevista de una menor tutelada por el Principado para que ratificara la denuncia por agresión sexual que interpuso contra cuatro jóvenes en agosto de 2020.



Esta es la tercera vez que la menor no acude al juzgado para mantener su versión inicial sobre la presunta agresión sexual de la que denunció haber sido víctima junto a otra menor en la calle Jesús de Oviedo, según ha indicado a Efe el abogado Fernando de Barutell, que defiende a uno de los presuntos agresores.



El letrado considera “inconcebible” que el Principado no haya podido asegurar la presencia de la joven tutelada en el juzgado ya que, según sostiene, presentó un escrito donde alegaba que “la menor se había escapado”.



Tras las dos primeras suspensiones, la jueza había vuelto a citar a la menor para este lunes y, tras aplazar de nuevo la declaración, ha señalado para el próximo 2 de febrero la indagatoria para conocer la versión de los cuatro jóvenes de entre 18 y 24 años investigados como presuntos agresores.



Los cuatro jóvenes se habían negado a declarar en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía y en el juzgado de guardia tras su detención y puesta a disposición judicial.



Los hechos denunciados ocurrieron el 8 de agosto de 2020 cuando dos menores, de 16 y 17 años, denunciaron haber sido víctimas de una agresión sexual múltiple y violenta en el piso de uno de los cuatro jóvenes en el casco antiguo de Oviedo.



En su relato inicial, las dos menores aseguraron que uno de los agresores le colocó a una de ellas una zapatilla de deporte en la boca para que no gritase y a la otra la agarraron del cuello para inmovilizarla.



Según su denuncia, ambas abandonaron la vivienda dos horas después con un ataque de ansiedad y un fuerte desgarro vaginal, respectivamente.



Al parecer, tras la presunta agresión sexual, los seis tuvieron contacto a través de las redes sociales y las menores obtuvieron la localización de los jóvenes que presuntamente tras la agresión sexual se habían ido a un bar de copas de la zona de ocio nocturno.



Los agentes les detuvieron como presuntos autores de la agresión sexual y tras pasar a disposición judicial quedaron en libertad con cargos.



Hasta ahora, el Juzgado de instrucción 4 sólo dispone de la ratificación de los hechos por parte de una de las dos menores, ante la tercera incomparecencia de la segunda víctima. EFE