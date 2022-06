La "vergüenza" de España 82 que cambió para siempre la historia de los mundiales

Se cumplen cuatro décadas de un partido que cambió, para siempre, la historia de los mundiales de fútbol. Se disputó en el estadio de El Molinón, en Gijón, el 25 de junio de 1982, en el marco del Mundial de España, y los rivales fueron Alemania Federal y Austria.

El encuentro concluyó con victoria germana por 1-0, con gol de Hrubesch, y permitió a los dos equipos clasificarse para la siguiente ronda, quedando eliminada la selección de Argelia (y Chile, que también estaba en el grupo). Hasta aquí, todo parece normal, pero lo curioso de aquel partido es que el resultado que se dio (victoria alemana por 1-0) era el único resultado que valía a ambos conjuntos para clasificarse. Y se notó.

Alemania Federal anotó su gol en el minuto 10. Y ahí terminó el partido. El ritmo del encuentro decayó de forma palpable y el público que acudió a El Molinón, más de 40.000 personas, se hartó. Empezó a gritar "¡Fuera, fuera!", "¡Que se besen, que se besen!" y "¡Argelia, Argelia!". Según pasaron los minutos, el amaño se hizo evidente, con los jugadores sin apenas moverse por el campo. El público abucheó a los futbolistas y vitoreó a un aficionado argelino, que intentó saltar al césped con una bandera del país africano. Otro llegó a quemar una bandera de Alemania Federal.

Tan llamativa fue la situación, que el periódico local 'Diario El Comercio' abrió la sección de sucesos con el titular "Presunta estafa por valor de 12 millones de euros a 40.000 espectadores". Walter Schachner, uno de los jugadores austriacos que disputó el partido, reconoció el amaño, aunque luego se desdijo. "En el descanso hubo un acuerdo, pero yo no me enteré. Por eso estaba desesperado en el campo. No entendía cómo Krankl, nuestro delantero, se colocaba de líbero. Y no hacían más que decirme 'no corras tanto'", llegó a contar.

En Alemania y Austria se recuerda el partido como el "Pacto de no agresión de Gijón", aunque fuera de estos países, se recuerda como "La vergüenza de Gijón". De hecho, aquel partido cambió para siempre la historia de los mundiales. Argelia había disputado su partido antes que el Alemania-Austria, por lo que ambas selecciones conocían de antemano qué resultado les beneficiaba.

A partir de entonces, la FIFA fijó la norma de unificar el horario de la última jornada en la fase de grupos para evitar pactos y resultados que beneficien a dos rivales de un mismo partido.