La venta de Alcoa en peligro: Los trabajadores de Avilés rechazan avalar con su firma la operación

La Asamblea de trabajadores de ALCOA en Avilés ha decidido no ratificar el documento que les exige la multinacional para cerrar la venta de la planta al fondo suizo Parter.

No están en contra de la operación, pero tampoco están dispuestos a asumir la responsabilidad de avalar un contrato en cuya negociación no han participado. El vicepresidente del comité, Daniel Cuartas, lo califica de chantaje: “Llegar a última hora y decirnos que somos nosotros los que tenemos que ratificar la venta es un chantaje, cuando en todo este proceso nosotros no hemos participado”.

Los comités volverán a reunirse este viernes con la dirección de ALCOA en Madrid, a la que trasladarán su desacuerdo “con algunos aspectos del documento presentado, para que sean rectificados y no trasladen a los trabajadores decisiones que no les corresponde".

El domingo finaliza el plazo para cerrar la venta de las plantas de Avilés y Coruña. Si no hay acuerdo, ambas factorías podrían estar abocadas al cierre.