El Gobierno del Principado ya tiene todo preparado para empezar la campaña de vacunación contra el coronavirus. La Consejería de Salud tiene la confirmación de que recibirá a tiempo las primeras dosis de la vacuna de Pfizer y que está garantizado el suministro para los tres primeros meses, en los que espera vacunar a 150.000 personas.

De momento, los primeros en vacunarse serán los residentes y trabajadores de los geriátricos asturianos. En concreto, del más grande de Asturias: la Mixta de Gijón. Los primeros que recibirán la vacuna están citados el domingo, tras haber autorizado formar parte de la campaña. Es voluntario y el Gobierno de Asturias espera que 8 de cada 10 personas que reciban el llamamiento se vacunen. De hecho, el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, ha hecho este llamamiento: "Que nos vacunemos todos; en el momento en el que la Consejería de Salud me solicite que me tengo que vacunar, voy a ser de los primeros, no tengo ninguna duda".

Tampoco las tiene Carmen. Será de las primeras en recibir la primera dosis (de las dos que son necesarias para la inmunización): "No tengo miedo, sinceramente, tengo más miedo a los efectos del COVID que de la vacuna. ¿Qué no se sabe mucho? Claro, con cualquier vacuna es así. Lo único que me preocupa es si no puedo trabajar el lunes o el martes. Me llena más la ilusión de estar más tranquila y pensar que no voy a tener COVID por los residentes (del geriátrico)", ha contado en COPE.