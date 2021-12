El uso de medidores de CO2, obligatorio en todos los bares y gimnasios de Asturias

La Consejería de Salud no va a implantar, por ahora, el pasaporte covid en Asturias. Ha optado por otra medida para intentar frenar el aumento de contagios y hospitalizaciones. Ha propuesto hacer obligatorio el uso de medidores de CO2 en todos los locales de hostelería y gimnasios del Principado así como en aquellos espacios cerrados donde puedan juntarse más que de quinientas personas, caso de polideportivos o teatros.

Los medidores de concentración de CO2 son obligatorios desde el 8 de octubre en locales de ocio nocturno, locales de juego y apuestas, celebraciones, establecimientos de hostelería y restauración y otras instalaciones para servicio de catering y en los casos en los que el titular de la actividad permita el consumo de bebidas y comidas por el público en instalaciones deportivas, cines, teatros, auditorios, circos de carpa, espacios similares y otros recintos para actos y espectáculos culturales.

El director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, ha reconocido que la medida más efectiva en este momento para frenar el avance de la pandemia sería "cerrar Asturias durante quince días" pero cree que no será necesario y confía en la responsabilidad de los ciudanos.

Salud ha anunciado también que se van a reforzar las labores de inspección, con una labor formativa e informativa, pero también y sancionadora en el caso de que se incumplan las restricciones que hay vigentes en la comunidad autónoma para frenar los contagios.



Los mayores contagios se están dando actualmente entre personas de 40 a 69 años, asociados a comidas o cenas de carácter social en el ámbito privado o público, aunque también han aumentado entre menores de 12 años que no están vacunados y que son contagiados por sus familiares.



Según Cofiño, el objetivo es conseguir el mayor número posible de espacios cerrados seguros en los que poder interrrelacionarse con normalidad en los próximos meses en los que la climatología hace que las relaciones se lleven a cabo sobre todo en recintos cerrados.



Las nuevas restricciones serán aprobadas por el Consejo de Gobierno lo antes posible y serán objeto de revisión durante los próximos quince días, un periodo en el que, "si la situación no es de mejoría o es muy desfavorable" se plantearían otro tipo de medidas en todos los sectores".

Las nuevas restricciones propuestas hoy se sumarán a otras también vigentes desde el 8 de octubre y que pasan por el uso obligatorio de mascarilla en locales cerrados, la obligatoriedad de guardar aislamiento o cuarentena en caso de dar positivo, y por la prohibición de fumar en terrazas y en la vía pública cuando no se puedan mantener los dos metros de distancia.