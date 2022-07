Urgencias del HUCA desbordado con 470 pacientes diarios, según UGT

El servicio de Urgencias del Hospital Universitario Central de Asturias está atendiendo una media de 470 pacientes diarios, "una sobrecarga de trabajo insostenible" que va a más y que tiene a los profesionales desbordados, según UGT.



Según UGT Servicios Públicos de Asturias Sector Sanitario, los trabajadores de ese servicio les han trasladado que "no pueden más" por la saturación que viven desde hace meses debido a la falta de profesionales en primaria y en los distintos dispositivos de urgencias, las listas de espera y la situación actual del Covid.



Para este sindicato, el Servicio de Salud del Principado debe dejar de mirar para otro lado y poner solución a esta "situación tan preocupante" ya que, si se apuesta por una asistencia sanitaria de calidad debe de saber adaptarse a las circunstancias en cada momento, cubriendo las necesidades existentes y que tienen solución.



El sindicato de enfermería SATSE también ha denunciado hoy "la sobrecarga" a la que los ATS del Hospital de Cabueñes, en Gijón, se enfrentan para atender la demanda asistencial en un complejo que está lleno casi al cien por cien en planta y unidades de críticos.



Para este sindicato, la situación de insostenible ante el aumento de bajas entre las enfermeras y la reapertura de unidades hospitalarias por el aumento de casos Covid, sin que se refuerce correctamente el personal.



En su opinión, un hospital con un "déficit de plantilla estructural importante", en situaciones como la actual ve acentuado el problema y está llevando a los profesionales "al límite" ya que no sólo ha aumentado considerablemente el número de enfermeras de baja laboral, sino que sólo se cubre su puesto en un 25 por ciento de los casos.



No hay enfermeras para contratar y la única solución por parte de la gerencia del hospital ha sido crear una bolsa de voluntarios dispuestos a realizar doblajes o prolongaciones de jornada que "no van a ser abonados económicamente sino compensados con tiempo de descanso, pero sin saber cuándo podrá ser disfrutado", ha denunciado el SATSE en un comunicado.