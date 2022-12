Unos 200 afectados demandarán al Principado por el retraso en las ayudas al alquiler

Los afectados por el impago de las ayudas al alquiler que concede el Principado se organizan para demandar. Este lunes han comenzado a solicitar citas en el Colegio de Abogados de Oviedo, para solicitar el abogado de oficio de cara a la tramitación de la demanda. Hay 3.600 personas afectadas. Los pagos van a cuentagotas, ya que el 80 por ciento todavía no ha recibido el dinero. De momento, más de 200 afectados van a presentar la denuncia.

Según la Plataforma por las Ayudas al Alquiler de Vivienda, entre el 70% y el 80% de unas 3.600 personas que deberían recibir las prestaciones todavía no las ha recibido. Es por ello que han decidido organizarse, y demandar a la Consejería de Derechos Sociales, ya que especifican que el plazo para haberlas cobrado terminó el pasado 28 de octubre. El importe de lo adeudado varía en cada caso, con aportaciones de entre 1.500 y 3.000 euros todavía por realizar.

La portavoz de la Plataforma es Yolanda Gutiérrez, "Están pagando a cuentagotas, a muy poca gente. No nos queda otro remedio que demandar. No podemos más, vemos que la ayuda no se cobra. Se hizo el primer pago a mucha gente, pero quedaron 500 personas por errores. De esas 500, hay muchas personas sin cobrar la ayuda. Y empezaron a pagar a otras personas sin pagar a los primeros que tenían los errores. Es una locura porque están haciendo cosas un poco raras".

Este lunes los primeros afectados han solicitado el abogado de oficio, acompañados de Ovidio Zapico, diputado de IU en la Junta General, que les ha mostrado su apoyo: "Hemos tenido que acudir a la justicia gratuita. Es el último recurso que quedaba. Lo hemos intentado por todos los medios. Hacemos el enésimo llamamiento al Gobierno y a la Consejería. Que den certezas".

Los propios afectados esperan también por las partidas del año 2022, para los que hay asignación presupuestaria, pero no ha llegado la convocatoria.