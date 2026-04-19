Los universitarios asturianos se debaten entre el arraigo y la maleta: motivos para marchar fuera y qué les haría regresar... ¡Y no todo es dinero!

Cada vez son más los universitarios asturianos que se plantean marchar fuera en busca de un trabajo. Aunque una mayoría prefiere quedarse, la realidad del mercado laboral les empuja a hacer las maletas. Según el último Barómetro sobre Expectativas del Estudiante Universitario Asturiano, realizado por Compromiso Asturias XXI, el 61,38% de los jóvenes desearía permanecer en la región tras finalizar sus estudios, pero un 30,4% no confía en encontrar empleo a corto plazo.

Mejores sueldos y proyección, los motivos de la marcha

Las principales motivaciones para emigrar son la búsqueda de mejores condiciones laborales y retribuciones (71,8%) y una mayor proyección profesional (68,1%). A esto se suma el deseo de vivir otras experiencias (61,8%), una opción factible para muchos, ya que casi siete de cada diez tienen un buen nivel de inglés y el 43% ya ha disfrutado de alguna beca en el extranjero.

COPE ASTURIAS Reyes Ceñal, directora de Compromiso Asturias XXI

En contraposición, los factores que más pesan para quedarse en Asturias son los vínculos personales y familiares (87%) y la calidad de vida (75%) que ofrece el Principado. La directora de Compromiso Asturias XXI, Reyes Ceñal, subraya que la marcha de los jóvenes no debe interpretarse como un rechazo a su tierra, sino como "la búsqueda de un ecosistema más competitivo".

No es un drama que los jóvenes quieran marchar fuera de Asturias" Reyes Ceñal Directora de Compromiso Asturias XXI

Ceñal ha destacado que el interés por marchar forma parte del desarrollo de las nuevas generaciones. "No es un drama, sino que forma parte de la juventud querer tener esas experiencias, querer vivir en otro idioma, en otra ciudad y en otro país", ha señalado, apuntando que un 44% se plantea irse al extranjero como parte de su "formación y crecimiento personal".

El reto de facilitar el regreso del talento

El reto es mantener el vínculo con el talento y facilitar su regreso" Reyes Ceñal Directora de Compromiso Asturias XXI

UDC Un grupo de estudiantes en una clase con ordenadores

A pesar de la marcha, el deseo de volver es prácticamente unánime. El 92,8% de los encuestados que se irían de Asturias lo harían con la intención de regresar, un fenómeno conocido como el 'efecto boomerang'. Desde Compromiso Asturias XXI se pide a instituciones y empresas que tomen nota para capitalizar este retorno. "Esto exige mantener el vínculo con el talento que sale y facilitar su regreso cuando alcanza la madurez profesional", concluyen.

Otro dato relevante del informe es el cambio de preferencia profesional de los estudiantes. Por primera vez, el sector público (44,93%) supera ligeramente al sector privado (43,32%) como la opción laboral preferida por los universitarios asturianos.