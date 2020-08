La Universidad de Oviedo aspira a iniciar de forma presencial el curso académico

La Universidad de Oviedo ha publicado su Protocolo General de Actuación para la Protección de la Comunidad Universitaria en el curso 2020-2021 con motivo de la pandemia sanitaria provocada por el coronavirus. La institución académica pretende iniciar de forma presencial, a partir del 10 de septiembre, todos los estudios que sea posible, adoptando para ello los aforos y aplicando medidas de higiene en todos los centros.

El documento, consultado por Europa Press, defiende "como regla general" que la presencialidad mínima será del 80%, salvo en el caso del personal que pueda teletrabajar en un porcentaje superior. Además, cada facultad elaborará su propio plan de contingencia en función de los espacios con los que cuente y el volumen de alumnos matriculados.

En el protocolo se establecen las medidas preventivas para poder prestar "el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio, con las garantías preventivas y sanitarias necesarias y pertinentes".

El protocolo contempla singularidades en caso de personas de riesgo. Así, todos los miembros de la comunidad universitaria que tengan enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, inmunodepresión, cáncer en fase de tratamiento activo, enfermedad hepática crónica severa, obesidad mórbida, embarazo o los mayores de 60 años, podrán integrarse a la actividad universitaria "siempre que su condición clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de protección de forma rigurosa".

MEDIDAS

El documento distingue entre las medidas a adoptar antes de acudir a las instalaciones y las necesarias dentro de cada facultad. Así, antes de acudir, una de las principales medidas es la prohibición de acceder al centro educativo para aquellas personas con síntomas compatibles con COVID-19, aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de aislamiento requerido, o las que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada.

Si algún miembro de la comunidad universitaria presentara cualquier sintomatología --tos, fiebre, dificultad al respirar-- que pudiera estar asociada con la COVID-19 no debe acudir a las instalaciones universitarias y tiene que contactar con los teléfonos de atención a la COVID-19 para Asturias: 984 100 400 o 900 878 232 o con su centro de atención primaria y seguir las instrucciones de los profesionales sanitarios. Estas personas no deberán acudir a la Universidad hasta que les confirmen que no hay riesgo.

Una vez dentro del centro, y siempre que un local disponga de dos o más puertas, se establecerá un uso diferenciado para la entrada y la salida, reduciendo así el riesgo de formación de aglomeraciones. En caso de una única puerta se aplicará la norma de "dejar salir antes de entrar".

Cada aula contará con un dispensador de gel hidroalcohólico o desinfectante y, como norma general, se utilizarán las escaleras evitando la concentración del personal durante el acceso y uso de las mismas. El uso del ascensor o montacargas se reducirá al "mínimo imprescindible".

Por otro lado, se supervisará que el personal use los equipos de protección personal debidamente normalizados y homologados y se procurará facilitar mascarillas quirúrgicas a los miembros de la comunidad universitaria, o terceros que accedan a las dependencias de la Institución, que, aun siendo obligatorio portarlas, no dispusieran de ellas, o aun disponiendo, no estén en buen estado de uso.

Además se ventilará de forma periódica las instalaciones y con carácter general, los equipos autónomos de aire acondicionado permanecerán apagados. El servicio de limpieza intensificará su actividad en las zonas de uso común y tránsito. Las aulas se limpiarán dos veces al día y el uso de los aseos quedará limitado a una ocupación máxima de una persona.

El protocolo establece que el acceso a las instalaciones universitarias como aulas, laboratorios, talleres o salas de informática, deberá realizarse "de forma ordenada", evitando aglomeraciones, manteniéndose la distancia de al menos metro y medio. Los espacios, aulas y laboratorios, podrán ser ocupados hasta en un 50% de su capacidad máxima.

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

La institución académica recuerda que es "imprescindible" reforzar las medidas particulares de higiene personal en todos los ámbitos ante cualquier escenario de exposición para evitar el contagio y la propagación del virus.

En caso de que algún miembro de la comunidad educativa presentase síntomas durante su estancia en la Universidad, se aislará a la persona hasta que se pueda proceder a su evacuación o salida de la Universidad, facilitando mascarillas quirúrgicas a los afectados y a sus acompañantes.

En cuanto sea posible deberá abandonar la Universidad, y contactar con los teléfonos de atención a la COVID-19 y deberá informar al responsable del Centro, que a su vez trasladará los hechos a la gerente de la Universidad.

Por otro lado, y para poder dispensar una atención al público de una forma "ordenada y segura", evitando la aglomeración de personas, la Universidad de Oviedo ha implantado el sistema de solicitud de cita previa para ciertos trámites en todos los campus universitarios, bibliotecas y los servicios Centro Internacional de Posgrado, Extensión Universitaria, Estudiantes, Internacionalización y Deportes.

