La Universidad de Oviedo aprobará el viernes sus planes estratégicos, incluido el traslado de Minas a Mieres

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo aprobará este viernes, 29 de abril, sus planes estratégicos para los próximos años, incluido el polémico traslado de la Escuela de Minas a Mieres ola ubicación del Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Oviedo.

Tras su paso por el claustro y una vez finalizado el periodo de información pública, los planes recogen algunas de las propuestas emitidas por la comunidad universitaria, aunque apenas han sufrido cambios respecto a lo presentado el pasado 31 de enero. Los documentos ya se han publicado en la página web de la institución y se han puesto a disposición de los consejeros y consejeras.

Según explica el rector, Ignacio Villaverde, “el hecho de que una propuesta no aparezca en uno de los documentos no implica que no vaya a ser tenida en cuenta”. Es así porque muchas de las aportaciones se refieren a cuestiones muy específicas, que no tienen cabida en documentos estratégicos como los que se debaten ahora.

Por ejemplo, la Propuesta de Nueva Estructura Organizativa recibió un total de 203 sugerencias, pero en su mayor parte eran solicitudes de explicación del texto o planteamientos relacionados con una Relación de Puestos de Trabajo de redacción y desarrollo posterior.

Lo mismo ocurre con la propuesta de Plan de Infraestructuras. El documento recibió 13 aportaciones, todas ellas actuaciones concretas solicitadas por centros, departamentos y otros miembros de la comunidad universitaria. Según explica el rector, “todas encajan en mayor o menor medida en los objetivos del Plan General de Infraestructuras y se está trabajando ya en la implantación de algunas de ellas. Otras aportaciones se tendrán en cuenta cuando se materialicen futuros traslados o reorganizaciones de espacios”.

En cuanto al documento del Plan Estratégico de Titulaciones, en él aparecen dos de las grandes novedades en relación a lo presentado el día 31 de enero. En concreto, se trata de dos avances de informes que hacen referencia al grado en Ingeniería Geomática y al grado en Energías Renovables y Sostenibilidad.

Sobre el primero, analiza todas las aportaciones realizadas por la Escuela Politécnica de Mieres y señala que se trata de una titulación que precisa “un impulso mediante distintos canales y soportes de difusión en el que deben comprometerse el centro, docentes e investigadores, para la captación de estudiantes asturianos y del entorno geográfico más inmediato”.

En cuanto al grado en Energías Renovables y Sostenibilidad, recoge las aportaciones realizadas por la Escuela de Minas, Energía y Materiales, por la Escuela Politécnica de Mieres y por la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, relativas, sobre todo, a las posibles coincidencias de esta titulación con otras ya existentes en la institución.

Para llegar a una conclusión final, el documento señala que “deberá completarse el informe, recabando información complementaria que permita valorar si la propuesta puede ser implementada en los términos actuales, si es necesaria una modificación que aumente su especificidad y facilite las conexiones con los másteres universitarios con los que se relaciona o si debe ser descartada”.

El siguiente paso, una vez obtenido el visto bueno del consejo, será su análisis y aprobación por parte del Consejo Social de la Universidad.