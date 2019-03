Una niña de dos años y medio cae desde un tercer piso en Oviedo

Una niña de dos años y medio ha caído desde el tercer piso de una vivienda de la calle Francisco Cambó, en el barrio ovetense de Vallobín. Ha sido trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en una UVI móvil, con pronóstico muy grave, tras ser atendida en el lugar de los hechos.

La familia es orginaria de la ciudad marroquí de Tánger y la madre de la pequeña, que está embarazada, también ha tenido que ser trasladada tras sufrir un ataque de ansiedad.

"El golpazo fue terrible", cuenta una vecina

Lo entiende una de las vecinas que presenció el suceso: "La pobre madre estaba deshecha, no me extraña", cuenta la testigo, que relata que "el golpazo fue terrible". No entiende "cómo un cuerpo tan pequeño puede pegar ese golpe". Tras caerse, "la niña se movía y se le sentía llorar", ha contado la vecina, que ha explicado que la UVI Móvil se mantuvo durante unos minutos en el lugar del accidente, antes de trasladarse al HUCA.