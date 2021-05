Una mujer recupera los 1.150 euros que perdió en la calle

La Policía Nacional ha devuelto a su propietaria una cartera con los 1.150 euros con los que iba a pagar los cuidados de su madre, de avanzada edad, después de que fuera depositada en dependencias policiales por una mujer que la había encontrado en la calle, según ha informado este miércoles la Jefatura Superior de Asturias.



Los hechos ocurrieron el pasado 28 de abril, cuando una mujer se personó en la comisaría para entregar una cartera que acababa de encontrar en la calle Charles Darwin de Oviedo, en la zona de Llamaquique.



La cartera fue depositada en la Oficina de Denuncias y Atención al ciudadano y custodiada por los policías que en ese momento se encontraban de servicio, quienes se llevaron una grata sorpresa al comprobar que en el interior había 1.150 euros en diferentes billetes.



Dos horas después se personó en las dependencias una mujer para denunciar el extravío de una cartera con dinero destinado al cuidado de su madre de avanzada edad que no salía de casa y cuyas características coincidían con la que había sido depositada en la oficina, por lo que pudo recuperarla.



La Jefatura Superior de Asturias recuerda que no entregar cualquier objeto o dinero extraviado conlleva una sanción castigada con multa de tres a seis meses. EFE