Una investigación de la Universidad de Oviedo constata científicamente la resistencia al fuego de la pizarra

Una investigación de la Universidad de Oviedo ha constatado científicamente la resistencia al fuego de la pizarra, un material usado frecuente en la construcción de viviendas. El trabajo despeja "cualquier duda" sobre la resistencia a los incendios de este material.

En nota de prensa, la institución académica ha indicado que el estudio se ha publicado recientemente en la revista 'Construction and Building Materials'. Víctor Cárdenes, profesor del Departamento de Geología de la Universidad de Oviedo, ha explicado que el mercado de la piedra natural tiene sus dudas con respecto a la resistencia de la pizarra para cubiertas frente a la acción del fuego, sobre todo, en el mercado norteamericano.

En este país, la virulencia de los incendios que se desatan cada verano ha hecho que la legislación en torno a los materiales de construcción sea cada vez más restrictiva. "Los estadounidenses han puesto en tela de juicio cosas tan evidentes como la inflamabilidad de las rocas naturales empleadas en construcción", ha afirmado este investigador, que firma el artículo.

El sector de la pizarra para cubiertas, material del que España es el primer productor mundial, se ha visto obligado a justificar la resistencia al fuego de la pizarra. "Las empresas han realizado distintos ensayos particulares que, en la mayoría de los casos, no tienen mayor fundamento científico que el de exponer las pizarras al fuego y ver qué pasa", ha agregado.

Pese a que lleva años utilizándose en construcción, faltaba la demostración que la Universidad ha conseguido certificar: "Los romanos ya utilizaban la pizarra. Se lleva empleando en Europa milenios. También se enfrenta a los desafíos del cambio climático, como la aparición de incendios por el incremento de las temperaturas. Esto ha hecho que empiece a haber una especial sensibilidad sobre los materiales que se emplean en la construcción. Sabemos desde hace miles de años que la pizarra no arde, pero las especificaciones técnicas de la edificación requieren comprobar las propiedades del material. Paradójicamente no había ningún estudio científico que demostrara que la pizarra no arde".

En este contexto, el artículo presentado constituye una aproximación "científica y rigurosa" al problema, que "deja claro y sin lugar a dudas" que la pizarra no reacciona al fuego.