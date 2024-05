La última escapada de los pavos reales de Oviedo: "¿Cómo han llegado hasta ahí?"

A los pavos reales del Campo San Francisco de Oviedo les gusta ir de excursión. Es habitual verlos en las inmediaciones de la principal zona verde de la capital asturiana donde tienen su hogar. Han llegado a cruzar calles, meterse entre los coches y caminar por las aceras del centro de la ciudad. Esas salidas pueden llegar a ser peligrosas por la cantidad de vehículos que circulan por la zona. Sin embargo, los animales no parecen tener miedo y se escapan cada vez que pueden.

Dos pavos reales en la Avenida de Galicia de Oviedo





En su última aventura han ido más lejos. No porque los pavos reales se hayan alejado más de la cuenta, sino porque no se han conformado con pasear por los alrededores. Hace unos días fueron vistos en un portal de la calle Asturias situada a pocos metros del Campo San Francisco. La puerta del bloque estaba cerrada pero eso no fue impedimento para que los pavos reales acabaran en una de las viviendas. Sin saber cómo ni de qué manera, dos ejemplares aparecieron en el balcón de la segunda planta.

"¿Cómo han llegado hasta ahí?

Los ciudadanos que pasaban en ese momento por delante del edificio no podían dar crédito a lo que estaban viendo."¿Pero cómo han podido llegar hasta ahí?", se preguntaba una mujer mientras sacaba fotos de la inusual escena.





Si sorprendente fue ver dos pavos reales asomados al balcón, más misterio provocó saber cómo lograron bajar después y regresar a su habitual morada en la principal zona verde de la ciudad situada a pocos metros del Teatro Campoamor y la plaza de la Escandalera.

Los pavos regresaron en 2022

El Campo San Francisco de Oviedo recuperó en 2022 los pavos reales tras ocho años sin contar con ningún ejemplar. Los animales fueron cedidos por el núcleo zoológico El Bosque. Desde entonces es habitual que se escapen por las inmediaciones, aunque nunca habían llegado tan alto como en su última excursión.

Un pavo real pasea por el centro de Oviedo

