La Vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas Peñalva ha manifestado este miércoles que las empresas deben cumplir con la ley que establece que las compañías de más de 50 empleados cuenten con un plan de Igualdad. "Hay que cumplir con la ley, igual que hay que cumplir las leyes de tráfico o cualquier otra norma, pero en este país las leyes de igualdad no se cumplen", ha manifestado.

SOLO EL 20% DE LAS EMPRESAS CUMPLEN

Ha indicado que sólo un 15% o 20% de las empresas que deberían contar con un Plan de Igualdad por ley lo tienen, una cifra extrapolable al Principado y ha añadido que la Inspección de Trabajo debe actuar al respecto.

Antoñanzas ha realizado estas declaraciones antes de dar comiendo de la reunión de la Coordinadora de Igualdad de UGT que se celebra por primera vez fuera de Madrid.

Ha incidido en que por el momento no se están imponiendo sanciones, "algo con lo que UGT no está de acuerdo" y ha manifestado que el margen que la Inspección de Trabajo ha dado a las compañías no debería darse.

IGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO

Al margen de la desigualdad y discriminación laboral que sufren las mujeres, Antoñanzas también se ha referido a los preocupantes datos sobre violencia de género. "Un dato muy alarmante es el incremento exponencial en violencia en menores de 18 que nos indican que no se puede dar ni un paso atrás. Contra los negaccionistas de la violencia de género simplemente tienen los datos", ha indicado.

Por su parte la secretaria de Igualdad de UGT Asturias, Carmen Escandón García ha corroborado esos datos sobre el incumplimiento de los Planes de Igualdad en Asturias, donde únicamente un 20% empresas de más de 50 empleados cuentan con Planes de Igualdad. Ha indicado que UGT está tratando de hacer que las empresas cumplan y para ello trabajan también las delegadas de igualdad.

"Nos preocupa la situación de las mujeres en el mercado laboral asturiano, los últimos datos reflejan que el paro supone ocho puntos para ellas y la tasa de empleo doce puntos menos" , ha dicho Escandón que ha insistido en que los planes de Igualdad son a todas luces parte de la negociación colectivo.

DISCURSOS NEGACIONISTAS

Considera Escandón que es necesario también luchar y acabar con el discurso "negaccionista de la extrema derecha" y para ello es necesario desplegar toda la agenda feminista del sindicado.

En este sentido el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha insistido en que estos planes de Igualdad que siguen sin firmarse en las empresas de más de 50 empleados son necesarios también en las compañías de menos de 50 trabajadores y desde UGT lucharán por ello.

Fernández Lanero ha recordado que Asturias ha sido la primera comunidad en poner en marcha la figura de los agentes de Igualdad que desde el segundo semestre de 2021 ya están trabajando.

INFLACIÓN, SALARIOS Y LA CEOE

Por otra parte Javier Fernández ha vuelto a cargar contra la CEOE por negarse a vincular los salarios a la inflación y ha lamentado que "jamás ha escuchado a nadie de la patronal decir nunca que es momento de subir salarios".

"Para nosotros esta es una situación inasumible y se tomarán las decisiones oportunas sin descartar las movilizaciones", ha indicado el secretario general de UGT Asturias.