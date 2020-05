UGT y CCOO urgen a un gran pacto para salir de la crisis en Asturias

Los sindicatos UGT y CCOO de Asturias han defendido este viernes, con motivo de la celebración del Primero de Mayo, la necesidad de impulsar un acuerdo que permita superar la crisis generada por la pandemia del nuevo coronavirus y avanzar hacia un nuevo modelo social y económico "con la lección aprendida".

Los máximos dirigentes de ambas centrales, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico, respectivamente, se han expresado así, a través de internet, en las intervenciones que tradicionalmente realizaban al finalizar la tradicional manifestación del 1 de mayo, suspendida este año ante el confinamiento derivado del estado de alarma.

Según Fernández Lanero, este inusual Primero de Mayo, que cumple 130 años de celebración, debe servir tanto para reivindicar los derechos de los trabajadores como para recordar a los fallecidos por la pandemia y agradecer a todos los empleados de servicios esenciales que arriesgan sus alud para proteger la de los demás.

A su juicio, el nuevo modelo económico y social debe fortalecer los sistemas públicos de sanidad, educación, igualdad, dependencia y de políticas activas de empleo. "Nunca más de recortes en sanidad ni en servicios públicos que forman parte del estado del bienestar", ha subrayado.

De esta crisis, ha afirmado, "tienen que salir ganado las personas" y se ha mostrado confiado en que la sociedad haya "aprendido la lección" de la de 2008 y, para ello, ha garantizado que los sindicatos promoverán un acuerdo con el Gobierno regional que debe ser "el principal aval" del que se busque después con el resto de fuerzas políticas.

"Deben apartar los intereses políticos porque la sociedad no les va a permitir que no lo hagan", ha subrayado tras reclamar que el sistema financiero "no salga de rositas" de esta crisis después de que en 2008 fuera necesario rescatar a la banca "y ahora es el momento de que lo devuelvan".

Para su homólogo de CCOO, pese a que el 1 de mayo se celebre en una situación de alarma y de confinamiento para vencer al virus, "nada ni nadie va a impedir" que los trabajadores sigan reivindicando "lo que es de justicia” dado que sin ellos "nada funciona".

“Sin los profesionales del sector sanitario no se pueden salvar vidas. Sin las trabajadoras de los súper no podemos alimentarnos. La limpieza es hoy un trabajo fundamental. Y el servicio de ayuda a domicilio, la labor de las cuidadoras que protegen y atienden a nuestros mayores, es esencial aunque no tengan ni reconocimiento ni grandes sueldos”, ha añadido Zapico.

Más que aplausos, esos trabajadores indispensables "merecen que se les reconozcan sus derechos laborales”, ha subrayado el dirigente de CCOO, que ha alertado de que la crisis acabe creando "una generación triturada” que pueda caer "en la más absoluta pobreza si no se evita que el virus mute a una peste negra laboral”.

La pandemia ha demostrado, a su juicio, que no se puede seguir deslocalizando actividades más allá de nuestras fronteras como la fabricación de mascarillas o respiradores y no se puede consentir que empresas con beneficios cierren como fue el caso de Vesuvius o que, de no salvar la antigua Alcoa, el Estado renuncie a producir aluminio primario.

“Ha llegado la hora de la relocalización, de anteponer el interés general y combatir la especulación global que ha estrangulado a tantos países”, ha apuntado Zapico tras avanzar que su sindicato ha elaborado un Plan Asturiano de Recuperación con 50 medidas para impulsar un gran acuerdo político y social en la región.

Ese documento, "una invitación al diálogo, no una verdad absoluta", busca hacer frente al virus, a sus consecuencias económicas y proteger a las personas y poner "los andamios" para construir la Asturias de 2050 lo que requiere de un acuerdo que sume voluntades dado que eso permite "multiplicar los resultados".