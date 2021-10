La UCE da 15 días de plazo a Tráfico para que devuelva las sanciones impuestas por el radar de La Bolgachina

El presidente de la Unión de Consumidores (UCE), Dacio Alonso anuncia que la Asociación formalizará un requerimiento notarial a la Dirección General de Tráfico (DGT) si en el plazo de quince días no devuelve las sanciones a los conductores penalizados por el radar de La Bolgachina en los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Son 13.465 expedientes que contabilizan más de un millón de euros. Dacio Alonso asegura que el pasad mes de junio, Tráfico enviaba una carta personalizada a todos los conductores sancionados solicitándoles una cuenta bancaria para realizar la devolución de las sanciones, devolución que, según el presidente de UCE no se ha hecho efectiva casi cinco meses después. "No parece razonable que Tráfico no esté cumpliendo con esa devolución", señala Alonso.

La Unión de Consumidores quiere ir más allá e iniciará una segunda batalla para que esta devolución se aplique a los años anteriores a 2016, hasta el año 2007, que es cuando se instaló este radar que la justicia ha declarado ilegal. La polémica se desataba cuando un particular, Samuel Morán, iniciaba un proceso de reclamación contra Tráfico alegando que la ubicación del cinemómetro de La Bolgachina, en la A-66, a su paso por Oviedo se encargaba de "flashear" a todos los conductores que excedían los 90km/h a pesar de que, previamente, éstos habían rebasado la señal del fín de la limitación y que por tanto, les permitía circular a los 120 km/h genéricos de esta autovía. Un error que fue denunciado por muchos conductores. Uno de ellos, el ingeniero Samuel Morán, se atrevió a iniciar un pleito legal contra la administración recibiendo el apoyo de la Unión de Consumidores y que terminaron ganando el juicio. Según comunicaba la DGT todos los conductores afectados tendrían una compensación justa ( devolución de las sanciones impuestas )y el radar sería reubicado.