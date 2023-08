UCE-Asturias anima a denunciar las llamadas telefónicas comerciales no solicitadas

La Unión de Consumidores (UCE) de Asturias ha animado a quienes reciban llamadas comerciales no solicitadas de teleoperadores que quieren vender o promocionar sus bienes o servicios a que lo denuncien ante la Agencia de Protección de Datos (AEPD) ya que las llamadas no consentidas expresamente por los usuarios son ilegales desde el 29 de junio.



Los usuarios deben autorizar expresamente y de forma previa a las empresas para que éstas tengan permitido llamarles para venderles sus productos y servicios, y si no lo hacen se arriesgan a multas que pueden llegar a los 100.000 euros.



La organización de consumidores ha recomendado a los usuarios que sigan recibiendo llamadas comerciales sin su autorización que interpongan una denuncia ANTE , organismo encargado de vigilar el cumplimiento de esta normativa.



En caso de desconocer qué empresa hizo la llamada, bastará con anotar el número de teléfono, el día y la hora de la llamada y dirigir a esa agencia un breve escrito indicando lo ocurrido, señala la UCE en un comunicado en el que aclara que las denuncias pueden hacerse también de forma telemática.



Las empresas también tienen la obligación de identificarse al inicio de la llamada y de informar de que tiene una finalidad comercial, así como que el destinatario tiene derecho a oponerse a recibirlas, y en caso de no hacerlo, esa ausencia de información también puede ser base de denuncia.



Ante la posibilidad de que los consumidores hayan prestado su consentimiento para recibir llamadas comerciales de determinadas empresas y no recuerden a cuáles, siempre tienen la opción de revocarlo de forma generalizada inscribiéndose en la lista Robinson.

Por otra parte el presidente de UCE Asturias , Dacio Alonso, también ha mostrado su entusiasmo a que la agencia regional de consumo pase a manos de la Consejería de Derechos Ciudadanos .