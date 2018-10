Trescientos kilómetros al día para cumplir un sueño en Oviedo

Cuando Juan Antonio Anquela terminó de enumerar el once titular del pasado domingo, Javi Hernández escribió un mensaje recordando kilómetros de carretera y días interminables. En el grupo de 'whatsapp' de la familia lo leyeron emocionados: “Juego”. Cada joven debutante esconde su propia historia. La del defensa del Real Oviedo está escrita, sobre todo, en un autobús entre Jerez de la Frontera y Sevilla.

Javier Hernández Cabrera (Torrecera, Jerez de la Frontera, 1998) puede confirmar que el esfuerzo tiene recompensa. En casa le educaron bajo este lema familiar: “Trabajo, trabajo y trabajo”. Su madre, años después de irse a Madrid, aún no se ha acostumbrado a la distancia. Su padre tampoco, pero sabe que Oviedo le ha dado una cálida acogida: “Quiero dar las gracias a toda la familia del Real Oviedo y a su afición por el buen trato que está recibiendo Javi”.

El domingo, mientras Javi Hernández ayudaba a derrotar al invicto Albacete, en su casa recordaban al niño de once años que se despertaba a las ocho de la mañana y regresaba para cenar a las diez de la noche. “Iba al colegio en mi pueblo, mi madre me recogía y me llevaba a coger el autobús en Jerez. Comía y me cambiaba en el coche. Y después hasta Sevilla para entrenar. Al volver a Jerez, ya de noche, mi padre me llevaba a casa”, cuenta Javi. 300 kilómetros diarios, todas las semanas, durante cuatro años. “Fue un gran sacrificio de mis padres. Siempre luché por mi sueño; es lo más bonito que hay, dedicarme a lo que me gusta, y siempre tuve a mis hermanos y a mis padres apoyándome”, agradece el defensa oviedista, que a los quince años se instaló en la residencia del Real Madrid, ya emancipado, con su madre en Torrecera echando de menos recogerle en el colegio.

En la entrevista en Cafetería Restaurante La Paloma, los ojos de Hernández se han humedecido. Las felicitaciones familiares (padres, hermanos, sobrinas) merecen alguna lágrima. “Me han hecho emocionarme, les doy las gracias por todo”. En el recuerdo, ese autobús dirección Sevilla. En el presente, un sueño cumplido en el Tartiere.