Tres años de cárcel por abusar sexualmente de dos jóvenes en Oviedo

Un juzgado de Oviedoha condenado a un acusado a tres años de cárcel y a diez años de libertad vigilada por abusar sexualmente, cuando sehallaba bajo los efectos de las drogas, de dos jóvenes a las que no podrá acercarse a menos de 300 metros ni comunicarse con ellas durantediez años. La titular del Juzgado de lo Penal 2 de Oviedo también ha impuesto al acusado una pena de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleven contacto regular y directo con personas menores de edad durante 20 años.

La magistrada ha acordado igualmente la denegación de la suspensión de la pena de prisión en una sentencia firme, contra la que ya no cabe recurso alguno. Los hechos ocurrieron los pasados días 9 y 10 de abril cuando el acusado, que es consumidor habitual de MDMA (éxtasis), abordó a las dos víctimas, a las que no conocía.

Según consta en la sentencia, el acusado viajaba en un autobús el pasado 9 de abril cuando al llegar a la calle Río Sella de Oviedo se sentó junto a una pasajera que acababa de subir al autocar y cuando ésta se encontraba mirando su móvil le realizó varios tocamientos en sus genitales y le rozó los glúteos.

La joven le dio un empujón y le apartó y, tras alertar al conductor, éste detuvo el autobús y expulsó al acusado en la parada de la calle ÁngelCañete.

Al día siguiente, el acusado se acercó a otra joven cuando se encontraba escribiendo en su teléfono móvil en la calle Puerto Pontón de Oviedo, le echó el aliento en la nuca y se restregó contra ella mientras tenía la cremallera del pantalón bajada y con una de las manos por dentro se tocaba los genitales.

A continuación, la joven le espetó la frase: “¿Qué coño haces?” y huyó corriendo pese a que el acusado seguía gritando: “¿Cómo te llamas?”

El procesado admitió los hechos durante el juicio celebrado el pasado 17 de agosto y llegó a un acuerdo con la Fiscalía para rebajar la pena con la aplicación de la atenuante de drogadicción, si bien también ha contemplado la agravante de reincidencia. El acusado se ha comprometido a abonar mil euros de indemnización a cada una de las dos víctimas.

La magistrada ha denegado la suspensión de la pena de prisión tras conocer el informe negativo emitido por la Fiscalía, a la que finalmente no se ha opuesto la defensa.