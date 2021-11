El tremendo enfado de un alcalde asturiano: "Se están riendo de los vecinos o qué cojones pasa"

El alcalde de Salas, Sergio Hidalgo (Foro Asturias), lleva tiempo quejándose del abandono que sufre el suroccidente asturiano y el 'vergonzoso' estado de las comunicaciones en esa zona del Principado. El cierre de la AS-15 por el desprendimiento de las rocas que han matado a una vecina de Allande cuando viajaba en coche con su familia y que quedó aplastada ha sido la gota que ha colmado el vaso porque se suma al gran argayo de las obras de la autovía a su paso por Casazorrina y a la demolición del puente de la Barrosa en Salas. "Yo paso por allí y no se está trabajando. Así llevamos cuatro meses. No sé si se están riendo de todos los vecinos de estas comarcas o qué cojones está pasando".

Hidalgo ha mostrado su profundo disgusto con el Gobierno de Asturias porque "no podemos seguir en esta situación, abandonados". Según ha explicado el regidor, la nacional 634 no está en condiciones de soportar ahora el nivel de tráfico que va a tener al ser la única carretera para desplazarse al centro de Asturias porque " la carretera se está cayendo, tiene el carril de subida vencido y no está en condiciones de soportar el volumen de vehículos que tendrá ahora". Espera que la vía no sufra ningún incidente porque quedarían completamente incomunicados.

El alcalde, visiblemente enfadado, ha visitado junto a Adrián Pumares, el secretario general de Foro Asturias, el tramo de la AS-15 donde se producía este sábado el desprendimiento de rocas que acabó con la vida de una mujer de 59 años vecina de Allande. "Esto es la muestra del abandono que sufre el suroccidente asturiano, es tremendo".

Sergio Hidalgo se pregunta "qué narices hace el Comisionado para el Reto Demográfico creado por el Gobierno de Asturias que en vez de apoyar la zona rural le está poniendo un portillo para cerrarla por completo".