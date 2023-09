El PP, tras la dimisión del Interventor General del Principado: "¿Qué habrá encontrado?"

El diputado regional del PP Luis Venta ha reclamado al Gobierno asturiano "explicaciones urgentes" por la dimisión del interventor general del Principado, Diego Suárez, tras unos días en el cargo, al remarcar que al Partido Popular "le preocupa qué es lo ha podido encontrar".



En rueda de prensa acompañado del diputado José Cuervas-Mons, Venta ha subrayado que ha dimitido la persona de la Administración regional que "puede detectar en un primer estadio cualquier atisbo de corrupción con los dineros de todos los asturianos, lo que tiene una importancia capital".



Venta ha apuntado que se trata del cuarto interventor que deja su responsabilidad durante los últimos cuatro años.



"La vida útil de un interventor para Barbón es de un año, cuando es el cargo que tiene bajo su responsabilidad que los impuestos que pagamos todos los asturianos no se malgasten ni se desvíen de manera fraudulenta; no es la dimisión de un alto cargo cualquiera", ha advertido el parlamentario del PP.



Según ha informado el partido en un comunicado, el PP ha registrado en la Junta General una interpelación al Gobierno regional para que aclare qué hay detrás de esta dimisión "porque el contribuyente asturiano debe tener garantizado que no se malgasta su dinero y, por supuesto, que no hay corrupción en el Gobierno".



Venta ha dicho también que es necesario aclarar si la dimisión puede poner en riesgo fondos europeos, ya que el interventor general es el responsable máximo de su control.



"La marcha del responsable del control interno de toda la Administración del Principado supone una auténtica bandera roja, una alerta para la Unión Europea, que obliga a ofrecer una explicación", ha insistido el diputado del PP.



Por su parte, Cuervas-Mons ha afirmado que "a Barbón le encanta hablar de transparencia, para no practicarla", al advertir de que la Ley de Transparencia lleva cinco años en un cajón desde su aprobación. “Esta ley es un simple adorno y un florero para Barbón”.



En este sentido, Cuervas-Mons ha afirmado que hay "incumplimientos graves" de la ley por parte del Ejecutivo de Barbón, como no aprobar el previsto plan de prevención de la corrupción.



Asimismo, ha recordado que en el pasado mes de enero un informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el control de los fondos europeos ya alertaba del déficit de recursos humanos y la falta de garantía de una gestión eficiente.



Según informó ayer el Gobierno del Principado, Diego Suárez, cuyo nombramiento se aprobó el pasado 15 de septiembre, ha dimitido este martes como interventor general por motivos personales, un cese que se materializará en la próxima reunión del Consejo de Gobierno. EFE