Tras cumplirse un año con restricciones, los hosteleros hacen balance: "nos han dado migajas"

Se cumple un año desde que comenzasen las restricciones en el sector de la hostelería, y aunque por ahora, prefiere ser prudente, el presidente de la patronal de hostelería OTEA en Oviedo, David González Codón, estima que uno de cada cuatro negocios podrían quedar por el camino a causa de la crisis sanitaria. Codón puntualiza que todavía es pronto para hacer estimaciones, porque yo creo hay negocios que permanecen cerrados porque no es rentable levantar la persiana sin poder servir cenas, pero la realidad es que hasta que no pase todo esto no se verá realmente cual va a ser el alcance de la pandemia.

El presidente de los hosteleros oventenses considera que somos el sector más olvidado de la administración y les recordamos a los gobierno que ya estamos hartos porque no tienen en cuenta que representamos el 20% del Producto Interior Bruto (PIB), y hasta ahora nos han dado migajas, no tienen ni idea de lo que supone tener un negocio de hostelería y nosotros hemos dado muestras de que nos hemos comportado e insistimos en que no somos el problema porque seguimos acatando todas las medidas de seguridad y prevención. Así todo, añade, al final todo se va a traducir en un montón de cierres de negocios y queremos que se entienda que somos un sector comprometido con la sociedad. Al cabo de un año, el sector pide indemnizaciones a modo de ayudas que sean razonables y de acorde al daño que se está haciendo al sector. De cara a la Semana Santa, Codón reconoce que la situación es complicada, pero que con voluntad política las cosas se podían haber hecho mejor, faltó diálogo y ganas de haber sacado adelante este sector, y veremos las consecuencias, porque el sector ya está agonizante y hace falta poner todos de nuestra parte para salvar el verano, porque de no ser así, el sector se muere de verdad.