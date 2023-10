Tractorada y leche vertida en el centro de Oviedo por los ganaderos: "Estamos arruinados"

Centenares de ganaderos acompañados de una treintena de tractores y algunas cubas de leche han protagonizado este martes una nueva protesta por la situación del sector en Asturias y han advertido de que "los ganaderos están arruinados y poco más pueden aguantar". La protesta, que se ha celebrado ante la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, ha estado convocada por la Unión Rural Asturiana.

Lejos de la unión mostrada en la anterior convocatoria por parte de las organizaciones agrarias, en esta ocasión tan sólo han respaldado la protesta Usaga y UCA, una situación que según el secretario de URA, Borja Fernández, "serán el resto de las organizaciones quienes expliquen los motivos".

"Los que rompen la unión serán los que lo tienen que explicar. Nosotros mandamos una invitación a todas las organizaciones agrarias y los que no están, pues serán los que tienen que dar una explicación. Nosotros seguimos en la línea de ir a una, en este caso convocamos nosotros, el día que convoque alguien, vamos a estar siempre y cuando se defiendan los intereses del sector", indica Fernández.

Consideran los ganaderos que "la situación del sector primario se agrava a pasos agigantados" mientras que desde el Ejecutivo asturiano solo se obtienen "buenas palabras pero ninguna acción".

El "colmo" de la situación ha sido, según URA la ayuda económica que quieren poner en marcha para hacer frente a la sequía, que asciende a 13 euros por vaca lechera y 35 por vaca de carne y que consideran "una auténtica tomadura de pelo".

Desde UCA, José Ramón "Pachón" ha indicado que su organización seguirá, como ha hecho hasta ahora, movilizándose siempre que sea para defender las reivindicaciones del campo asturiano. "UCA va a estar en todas las concentraciones, convoque quien convoque", ha indicado.

En torno a las once y cuarto de la mañana fueron llegando la treintena de tractores y alguna cuba. Todos ellos aparcaron frente a la sede de la consejería donde han vertido litros de leche. Allí los representantes de las organizaciones han leído sus reivindicaciones que han tratado de hacer llegar al consejero, aunque no les ha resultado posible.