Trabajadores y afectados por el fin del transporte a centros de día del ERA protestan frente a la Consejería

Casi 50 trabajadores y 600 usuarios. Son las cifras que deja la supresión del servicio de transporte a los centros de día del ERA a partir del próximo 1 de febrero. El Principado no ha licitado el nuevo contrato que vence al culminar este mes de enero. Eso deja a medio centenar de empleados en la calle y a más de medio centenar de personas con movilidad reducida sin posibilidad de acudir a los centros de día. Una representación de los afectados se ha concentrado este miércoles frente a la Consejería de Derechos Sociales, mientras en el departamento, Melania Álvarez garantiza la prestación del servicio.

Una de las afectadas es Rosa María Díaz, que ve como peligra el servicio para su madre, usuaria del centro de El Cristo: "Va a buscar a mi madre a la puerta de casa y la llevan. Va en silla de ruedas. El conductor y la auxiliar son gente extraordinaria. Nos vale mucho. Lo de que el servicio acaba el 1 de febrero lo sé por la prensa. El centro no nos ofreció nada, nos dijeron que se enteraron cuando nosotros. Es un servicio fundamental. Con mi madre van otros usuarios que sí viven lejos y que viven solas y son dependientes. No podrían trasladarse en transporte público".

Los trabajadores también han alzado la voz. María Cristina Yedra es secretaria del Comité de Empresa: "No nos comunicaron nada. Solamente nuestra empresa nos dijo este martes que ya están tramitando todo para mandarnos al ERE el día 1. Llevamos mucho tiempo hablando con la gerente del ERA. No sé hasta qué punto podemos creer a la consejera cuando viene prometiendo cosas que no cumplió. A día de hoy estamos en esta situación porque el ERA no sacó las licitaciones y no pagó las deudas que tiene con la empresa". Piden una forma de contratación rápida y que el Principado abone las deudas a la empresa para que no haya problemas de impagos.

Desde la Consejería, Melania Álvarez insiste en que el servicio va a continuar: "Vuelvo a reiterar que vamos a garantizar la prestación de ese servicio. Hemos buscado una fórmula administrativa que da soporte a garantizar la prestación del servicio de transporte. Garantizaremos la prestación y que las familias puedan seguir accediendo a este recurso".