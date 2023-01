La odisea de una avilesina que casi no llega a enterrar a su hermano: “Iba a Lérida y me llevaron a Madrid"

Asturias sigue esperando una fecha para la llegada del AVE. La apertura de la Variante de Pajares estaba fijada para mayo pero el enésimo retraso en la infraestructura la ha dejado 'sine die'. Hasta que la alta velocidad ferroviaria sea una realidad, los usuarios del tren tienen que seguir padeciendo un trayecto con 63 túneles que dura dos horas desde Oviedo hasta León. Eso, si no hay retrasos, que también son habituales. El que sufrió el pasado martes Soledad, avilesina de 74 años, casi le impide llegar a tiempo a Lérida al funeral de su hermano.

Soledad subió al tren en la capital asturiana a las 10.30 horas rumbo a la capital leonesa donde tenía que coger el tren que va hacia Barcelona y que la dejaría en su destino. Sin embargo, un retraso de dos horas en el trayecto entre Oviedo y capital leonesa provocó que perdiera la conexión ferroviaria. “No había ni gota de nieve en Pajares y circulábamos a 29 kilómetros por hora" ha explicado en COPE.

La mujer se queja de que “primero me dejaron tirada en León y después me subieron a un Alvia que iba a Madrid cuando yo quería ir en dirección a Barcelona”. Al final, Soledad llegó a Lérida pasadas las once de la noche y después de casi trece horas de viaje. La vuelta a Asturias también fue complicada con retrasos que provocaron que Soledad saliera en tren de la provincia catalana a las 09.30 horas y llegara a Oviedo pasada la media noche.

“Es un despropósito, hacía mucho que no subía en tren pero se me han quitado las ganas de volver a hacerlo”, lamenta esta avilesina que siente impotencia por “la pena de comunicaciones que tenemos en Asturias” y porque “yo no iba a hacer turismo, iba a enterrar a un hermano”.

Soledad ha presentado la correspondiente queja ante RENFE por los trastornos sufridos aunque se pregunta “quién me va a devolver a mí el tiempo que no he tenido para despedirme de un ser querido”.