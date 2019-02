Torrecilla: “Estas tres incorporaciones eran los objetivos para seguir con la remontada”

Los dirigentes del Sporting se fueron de Mareo ya de madrugada. Y lo hicieron con una mueca relajada en sus rostros. Los objetivos del 31 de enero, en forma de tridente ofensivo, se alcanzaron antes de la medianoche. Álex Alegría, Ivi López y Aitor García son los tres fichajes rojiblancos que deja el mercado invernal. El juego de ataque del Sporting se refuerza para intentar el despegue definitivo.

El director deportivo, Miguel Torrecilla, dio por buena la espera: “Estamos satisfechos. El objetivo de traer estos tres jugadores se ha consumado, aunque haya sido a última hora. Con las incorporaciones esperamos aumentar la competencia, el nivel y seguir trabajando en la escalada, en la remontada de puntos”.

La comparecencia nocturna en Mareo sirvió para confirmar los entresijos del contrato de Aitor García. Cuando en junio finalice su cesión, el Sporting ejecutará la opción de compra y ya está firmado con el jugador un contrato de cuatro años. En los casos de Álex Alegría e Ivi López, las dos cesiones contienen opciones de compra. Torrecilla aseguró que, a pesar de la tardanza de las confirmaciones oficiales, no temieron por el éxito de las gestiones: “Eran situaciones complejas por los muchos intereses que había en cada operación. Había muchas partes implicadas y era mucha la documentación que se tenía que revisar: rescisiones de cesiones, adquisiciones de cesiones, los cuatro años de Aitor García...”.

Ahora sigue el trabajo en los despachos. Para el director deportivo, “el mercado no ha terminado”. Así lo explicó Torrecilla: “Estamos trabajando en salidas en otros mercados. Y espero que pueda darse alguna. La legislación de FIFA lo permite, y no vamos a obviar esta posibilidad. Si no se dan esas salidas, trabajaríamos con esta plantilla, más amplia de lo que quisiéramos”. El futuro de Blackman o Cofie continúa en el aire.