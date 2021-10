Todo listo para la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2021

Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han llegado este jueves a Oviedo para participar en los actos de los Premios Princesa de Asturias, en la reaparición de la heredera al trono desde que se marchó al internado de Gales (Reino Unido) a finales de agosto para estudiar el bachillerato.

La familia real ha tenido su primer acto en la capital ovetense en el Auditorio Príncipe Felipe con el concierto organizado por la Fundación Princesa de Asturias (FPA) en víspera de la ceremonia de entrega de los premios.

La última ocasión en la que se vio a la princesa fue el 30 de agosto cuando viajó a Gales para comenzar sus estudios en el colegio privado UWC Atlantic College, en las imágenes que la Casa Real distribuyó de la despedida que los reyes y la infanta le brindaron en el aeropuerto de Barajas.



Leonor de Borbón no asistió al desfile del 12 de octubre puesto que, aunque está vacunada contra la covid-19, hubiera tenido que guardar cinco días de cuarentena a su regreso a Gales, como estipula el reglamento del centro.



A Oviedo sí se ha desplazado porque el internado interrumpe sus clases por el parón otoñal desde el 22 al 31 de octubre, día en que cumple 16 años.

A la llegada al auditorio, la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo ha dado la bienvenida a la familia real, a la que se han sumado varias decenas de personas que han aplaudido a los reyes y sus hijas, que han agradecido el gesto saludando con la mano.



Desde su primera visita a Oviedo hace tres años, es la primera ocasión en la que Leonor de Borbón y su hermana acuden con sus padres al recital, que el pasado año no pudo celebrarse por la pandemia.



La heredera al trono, que ha lucido un vestido fucsia, ha acaparado las miradas al posar con sus padres y la infanta en el interior del edificio. Al subir por las escaleras hacia el palco, la infanta ha agarrado del brazo a su hermana mayor y han vuelto a saludar al público a través de la vidriera.



A la familia real les ha recibido el presidente asturiano, Adrián Barbón, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el presidente de la Junta General del Principado, Marcelino Marcos. También el presidente de la FPA, Luis Fernández-Vega, y la directora, Teresa Sanjurjo, entre otras autoridades.





El público asistente ha brindado una larga ovación cuando los reyes y sus hijas han accedido al palco de honor y se ha repetido tras la interpretación del himno nacional.



Debido a las restricciones sanitarias, el número de invitados en el auditorio se ha reducido al 60 por ciento del aforo.



El concierto de la FPA rendía homenaje en esta edición al maestro Joaquín Rodrigo, con motivo del 25 aniversario de la concesión del Premio Príncipe de Asturias de las Artes y del 120 aniversario de su nacimiento. La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias ha interpretado "Fantasía para un gentil hombre" y "Concierto de Aranjuez", bajo la dirección de Josep Vicen y con la participación del guitarrista Pablo Sáinz-Villegas.



El recital es el prólogo de la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias que volverá a celebrarse este viernes en el Teatro Campoamor, después de que el pasado año se trasladara al Hotel Reconquista. Por la mañana, los reyes, junto con la princesa y su hermana, celebrarán varias audiencias en el hotel, entre ellas, con los ganadores de los premios en sus diferentes categorías.



En el palmarés de este año, están la serbia Marina Abramovic (Artes); la periodista y escritora estadounidense Gloria Steinem (Comunicación y Humanidades); la ong Campaign for Female Education (Cooperación Internacional); el escritor francés Emmanuel Carrère (Letras) y la nadadora Teresa Perales (Deportes).



Completan el palmarés el cocinero José Andrés y la ong World Central Kitchen (Concordia); los siete de los investigadores que desarrollaron algunas de las vacunas contra la covid-19 (Investigación Científica y Técnica) y el economista indio Amartya Sen (Ciencias Sociales), el único que no recogerá de manera presencial el diploma.



La familia real completará su estancia en Asturias el sábado con la visita al pueblo ejemplar de Santa María del Puerto, en el concejo de Somiedo.