Toda una vida pagando una vivienda para no poder disponer de ella

J.M. es el dueño de una vivienda, de un piso en la población de El Berrón. Prefiere mantener el anonimato tanto del nombre y apellidos como de la ubicación de la vivienda para evitar posibles represalias por parte de la inquilina que hace dos años y medio está ocupando el inmueblesin pagar el alquiler. Bueno, el propietario matiza que sólo pagó los dos primeros meses (la mensualidad es de 375 euros), y a partir de ahí dejó de pagar el alquiler. Todo un rompedero de cabeza y muchas noches sin dormir para J.M. que se está haciendo cargo del pago de la comunidad (120 euros), así como de los servicios municipales del servicio de agua y recogida de basura, la inquilina sólo está pagando la luz porque en su momento se hizo un cambio de titular, no así con el resto de servicios.

J.M. es un anciano de 87 años que vive exclusivamente de su pensión. Como él mismo relataba en Cope Asturias estuvo pagando el piso para poder tenerlo en propiedad durante 40 años, privándose incluso a veces de comer y de comprar ropa, "y que ahora me pase esto me parece injusto". Lleva muchos meses de pleitos en los juzgados para tratar de dar salida a esta situación y poder recuperar la vivienda. Y "veremos a ver en que estado me la deja cuando se vaya, aunque me temo que esto va para largo".

El caso es que primero había alquilado el piso a un militar con el que no tuvo ningún problema de pagos, ni de ninguna otra índole mientras vivía en el piso. Ahora, la mujer que lo ocupa con sus hijos se ha desentendido de todo, ha dejado de pagarle y no quiere irse.

Una decena de personas se concentraba este miércoles frente al edificio en cuestión para hacer presión y pedir el desalojo de esta inquilina que, por cierto, en un par de ocasiones, y durante la concentración, salía al balcón de la vivienda a aplaudir, cantar, saludar y hacer una peineta a los allí presentes.